Cơn sốt Nguyễn Đình Bắc

  • Thứ bảy, 14/2/2026 17:06 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Phong độ chói sáng cùng U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 giúp Nguyễn Đình Bắc tạo cơn sốt truyền thông cực kỳ mạnh mẽ.

Đình Bắc có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Theo bảng xếp hạng BSI Top 10 Influencer tháng 1/2026, tiền đạo sinh năm 2004 vươn lên vị trí số một với chỉ số ảnh hưởng 227.764. Đây là mức cao kỷ lục, tăng gấp 6 lần so với chỉ số 37.693 mà anh đạt được trong tháng trước đó.

Sự bứt phá của Đình Bắc đến từ màn trình diễn chói sáng tại giải châu lục. Đình Bắc đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới ở sân chơi U23 châu Á. Những bàn thắng quyết định cùng phong độ ổn định trước các đối thủ hàng đầu giúp tên tuổi chân sút quê Nghệ An phủ sóng dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội suốt tháng 1.

Không chỉ Đình Bắc, làn sóng U23 Việt Nam cũng chiếm lĩnh bảng xếp hạng. HLV Kim Sang-sik đứng thứ hai với chỉ số 41.974, trong khi thủ môn Trần Trung Kiên xếp thứ 5 với 36.008. Điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ của tuyển U23 Việt Nam sau hành trình giàu cảm xúc tại vòng chung kết.

Từ một tài năng trẻ, Đình Bắc dần bước sang vị thế biểu tượng mới của bóng đá Việt Nam. Vị trí dẫn đầu bảng Influencer mở ra tiềm năng thương mại và tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài sân cỏ.

Fans tràn xuống sân xin chụp ảnh với Đình Bắc Sau thành công của U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ngay khi kết thúc trận đấu giữa CAHN với Ninh Bình ở vòng 12 V.League, rất đông CĐV tràn xuống sân để chụp ảnh và xin chữ ký với ngôi sao sinh năm 2004.

Quang Hải, Đình Bắc tỏa sáng, CAHN đè bẹp CLB Singapore

Cú đúp của Nguyễn Quang Hải giúp CAHN áp đảo Tampines Rovers 4-0, đặt một chân vào tứ kết AFC Champions League Two.

21:11 11/2/2026

Đừng đem suy nghĩ cảm tính để khuyên Đình Bắc ‘bớt đi sự kiện’

Mạng xã hội dậy sóng trước đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa một nghệ sĩ và Nguyễn Đình Bắc tại một lễ trao giải ở TP.HCM mà nghệ sĩ khuyên đàn em "bớt đi sự kiện".

13:12 9/2/2026

Đình Bắc dự bị, CAHN thắng CLB Singapore 6-1

Tối 4/2, CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng 6-1 trước Tampines Rovers trên sân Hàng Đẫy thuộc lượt cuối vòng bảng Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26.

21:27 4/2/2026

