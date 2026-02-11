Quang Hải, Đình Bắc tỏa sáng, CAHN đè bẹp CLB Singapore

Cú đúp của Nguyễn Quang Hải giúp CAHN áp đảo Tampines Rovers 4-0, đặt một chân vào tứ kết AFC Champions League Two.

Quang Hải lập cú đúp, CAHN vùi dập Tampines Rovers 4-0. Ảnh: CAHN FC.

Tối 11/2 trên sân Hàng Đẫy, Công an Hà Nội FC tạo nên màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Tampines Rovers với tỷ số 4-0 ở lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two.

Thế trận một chiều được thiết lập ngay từ những phút đầu. Đội bóng của HLV Mano Polking kiểm soát bóng tới 67% trong hiệp một. Họ tung ra 20 cú sút, trong đó 7 lần trúng đích. Con số xG đạt 2,33 phản ánh rõ ưu thế vượt trội.

Ba bàn thắng đến như hệ quả tất yếu. Nguyễn Quang Hải tỏa sáng với cú đúp, trong khi China góp thêm một pha lập công để khép lại 45 phút đầu bùng nổ.

Ở phần sân đối diện, Tampines Rovers gần như không thể phản kháng. Đại diện Singapore chỉ có 3 cú dứt điểm trong hiệp một. Họ lép vế cả về kiểm soát lẫn tổ chức tấn công.

Điều này trái ngược hoàn toàn với hình ảnh đội bóng từng dẫn đầu bảng H vòng bảng với 16 điểm, vượt qua cả Pohang Steelers và BG Pathum United. Thành tích 14 bàn thắng và chỉ 5 lần thủng lưới trước đó khiến nhiều người chờ đợi một bộ mặt khác từ Tampines khi bước vào vòng knock-out.

CAHN đặt một chân vào tứ kết AFC Champions League Two. Ảnh: CAHN FC.

Sau giờ nghỉ, đội khách dâng cao đội hình. Họ có thêm 7 cú sút, 2 lần đưa bóng trúng đích, xG đạt 0,64. Tuy nhiên, hàng thủ CAHN vẫn đứng vững. Thủ môn và hệ thống phòng ngự duy trì sự tập trung cần thiết.

Khi Tampines còn loay hoay tìm bàn gỡ, CAHN tung đòn kết liễu. Nguyễn Đình Bắc, vào sân từ ghế dự bị để thay Quang Hải , ghi bàn ấn định tỷ số 4-0 ở cuối trận.

Chiến thắng này càng có ý nghĩa khi trước đó, CAHN từng đánh bại Tampines 6-1 ở cúp các CLB Đông Nam Á. Dù vậy, AFC Champions League Two là sân chơi có đẳng cấp cao hơn. Sự áp đảo toàn diện vì thế càng khẳng định vị thế của đại diện V.League.

Với cách biệt bốn bàn, CAHN nắm lợi thế rất lớn trước trận lượt về. Một chân đã đặt vào tứ kết. Điều quan trọng hơn, họ cho thấy bản lĩnh và tham vọng thực sự ở đấu trường châu lục.