Ronaldo còn ở Saudi Arabia

Bất chấp thông tin chiếc chuyên cơ riêng hạ cánh xuống Madrid giữa lúc căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Cristiano Ronaldo vẫn ở lại Saudi Arabia và tập luyện cùng Al Nassr.

Hình ảnh Ronaldo tập luyện cùng Al Nassr.

Trước đó, dữ liệu hàng không cho thấy chiếc Bombardier Global Express 6500 của siêu sao 41 tuổi rời Riyadh và đáp xuống thủ đô Tây Ban Nha, làm dấy lên đồn đoán anh rời khỏi khu vực. Dù vậy, không có thông tin xác nhận liệu gia đình anh có ở trên chuyến bay sang Madrid hay không.

Đến tối 3/3, Al Nassr đăng tải hình ảnh Ronaldo vẫn xuất hiện trên sân tập, chuẩn bị cho trận sân nhà gặp Neom cuối tuần này. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thông tin thêm: "Ronaldo không rời Sandi Araba cùng gia đình để trở về Madrid".

Saudi Arabia đang chịu tác động từ làn sóng bất ổn an ninh trong khu vực, khiến nhiều người nước ngoài tìm cách rời đi. Trận đấu của Al Nassr dự kiến diễn ra tại Riyadh, song khả năng hoãn vẫn bỏ ngỏ tùy theo diễn biến thực tế.

Không chỉ bóng đá bị ảnh hưởng. Tại UAE, một sự cố an ninh gần địa điểm tổ chức giải quần vợt Fujairah Challenger buộc các tay vợt phải rời sân khẩn cấp. Hiệp hội quần vợt nam (ATP) sau đó xác nhận toàn bộ các trận đấu trong ngày bị hủy để đảm bảo an toàn.

Trong bối cảnh khu vực còn nhiều biến động, việc Ronaldo vẫn ở lại Saudi Arabia cho thấy anh và CLB chưa thay đổi kế hoạch, ít nhất ở thời điểm hiện tại.

Dù vậy, CR7 đang dính chấn thương khi được cho là tổn thương gân kheo. Anh có thể bỏ lỡ trận gặp Neom. Trong khi đó, Al Nassr đang dẫn đầu BXH Saudi Pro League khi bỏ cách Al Ahli 2 điểm.

