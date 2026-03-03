Ronaldo 41 tuổi chưa dừng, Nani rẽ lối riêng

Cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha khẳng định quyết định treo giày là sự lựa chọn có ý thức, trong khi Cristiano Ronaldo vẫn bền bỉ thi đấu ở tuổi 41.

Ronaldo đã 41 tuổi vẫn chưa dừng lại.

Tình bạn giữa Nani và Cristiano Ronaldo được hình thành qua 131 trận đấu cùng nhau trong màu áo Manchester United và đội tuyển Bồ Đào Nha. Họ cùng chia sẻ những đêm Champions League, những danh hiệu lớn và cả áp lực của bóng đá đỉnh cao. Nhưng theo thời gian, mỗi người chọn cho mình một con đường khác nhau.

Trong cuộc phỏng vấn với FourFourTwo, Nani trải lòng về mối quan hệ với người đồng đội cũ, cũng như lý do anh quyết định khép lại sự nghiệp vào tháng 12/2024, thời điểm Cristiano Ronaldo vẫn còn thi đấu cho Al Nassr.

Tình bạn vượt khỏi sân cỏ

Nani cho biết kể từ khi Ronaldo chuyển sang Saudi Arabia, tần suất liên lạc giữa hai người giảm đi. Điều đó là dễ hiểu khi cả hai không còn thi đấu cùng môi trường. Tuy nhiên, mỗi lần gặp lại ở Bồ Đào Nha vẫn là dịp đặc biệt.

“Kể từ khi anh ấy sang Saudi Arabia, chúng tôi ít liên lạc hơn trước”, Nani chia sẻ. “Nhưng mỗi khi gặp nhau ở Bồ Đào Nha, đó luôn là cơ hội để cùng cười và sống lại những khoảnh khắc đã trải qua”.

Theo lời cựu tiền vệ này, những cuộc hội ngộ không mang màu sắc hào nhoáng của các siêu sao. Họ không nói nhiều về áp lực hay những kỷ lục. Thay vào đó là sự thoải mái, hài hước và những câu chuyện cũ được nhắc lại trong không khí thân tình.

Nani đã giải nghệ.

Nani nhấn mạnh rằng điều giữ họ gắn bó không phải chỉ là danh hiệu, mà là sự tôn trọng và tình đồng đội được xây dựng qua nhiều năm. 131 trận đấu cùng nhau là một con số biết nói. Đó là quãng thời gian đủ dài để tạo nên sự thấu hiểu, cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Dù mỗi người hiện theo đuổi một hành trình khác nhau, mối quan hệ ấy vẫn còn nguyên giá trị. Với Nani, điều quan trọng không phải là việc ai thi đấu lâu hơn, mà là sự bình thản khi nhìn lại chặng đường đã qua.

Quyết định dừng lại và sự khác biệt với Ronaldo

Tháng 12/2024, Nani tuyên bố giải nghệ. Thời điểm đó, Cristiano Ronaldo vẫn thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 39. Sự so sánh là điều khó tránh. Nhưng Nani thẳng thắn: “Tôi không hề cảm thấy ghen tị. Tôi cũng có thể tiếp tục thi đấu, nhưng tôi giải nghệ theo lựa chọn của mình”.

Anh cho biết quyết định này được cân nhắc kỹ lưỡng. “Điều quan trọng là biết khi nào nên bước đi lần cuối. Tôi đã đưa ra quyết định đó một cách tỉnh táo. Để tiếp tục cạnh tranh, tôi cần cảm thấy niềm vui, nhưng đam mê không còn như trước. Tôi cũng đã sẵn sàng cho bước tiếp theo”, Nani nói.

Với Nani, giải nghệ không phải là dấu chấm hết, mà là sự chuyển giao. Anh tôn trọng sự bền bỉ và khả năng duy trì phong độ của Ronaldo, nhưng không xem đó là thước đo cho bản thân. Mỗi cầu thủ có một hành trình riêng, một ngưỡng giới hạn riêng.

Ronaldo và Nani từng sát cánh trong màu áo Manchester United.

Sau khi treo giày, Nani mở học viện bóng đá tại Lisbon. Anh dành nhiều thời gian cho công tác đào tạo trẻ. “Tôi ra mắt một học viện bóng đá và điều đó khiến tôi bận rộn mỗi ngày”, anh nói. “Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm, giúp thế hệ sau phát triển tư duy và giá trị đúng đắn, cả trong lẫn ngoài sân cỏ.”

Bên cạnh đó, Nani cũng tham gia các trận đấu của đội huyền thoại và giữ vai trò đại sứ cho Manchester United. Điều này giúp anh duy trì kết nối với môi trường bóng đá đỉnh cao, nhưng ở một vai trò khác.

Hiện tại, học viện là trung tâm trong cuộc sống của Nani. Dự án có sự hỗ trợ của các HLV địa phương và những đồng đội cũ. Cựu tiền vệ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra môi trường an toàn, nơi cầu thủ trẻ không chỉ học kỹ thuật mà còn học cách trở thành con người tốt.

Ở tuổi ngoài 40, Cristiano Ronaldo vẫn theo đuổi những kỷ lục mới. Trong khi đó, Nani chọn bước sang chương khác của cuộc đời. Hai lựa chọn khác nhau, nhưng đều xuất phát từ sự hiểu rõ bản thân.

Với Nani, thành công không nằm ở việc kéo dài sự nghiệp bao lâu, mà ở việc biết khi nào nên dừng lại. Và anh tin mình đã chọn đúng thời điểm.