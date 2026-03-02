Kịch bản đáng lo với Ronaldo

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
  Thứ hai, 2/3/2026 09:20 (GMT+7)
Cristiano Ronaldo đối mặt nguy cơ lỡ hẹn World Cup 2026 khi dính chấn thương trong trận thắng 3-1 của Al Nassr trước Al Fayha thuộc vòng 24 Saudi Pro League hôm 1/3.

Al Nassr bị Al Fayha dẫn bàn trên sân Al Majma'ah Sports City. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Jorge Jesus ngược dòng trong 20 phút cuối nhờ các bàn thắng của Sadio Mane, Abdullah Al-Hamdan cùng pha phản lưới từ Orlando Mosquera. Chiến thắng giúp Al Nassr nới rộng khoảng cách lên 2 điểm so với Al Ahli và tiếp tục giữ ngôi đầu bảng.

Dù vậy, niềm vui không trọn vẹn khi Ronaldo buộc phải rời sân ở phút 81 vì vấn đề ở cơ bắp. Tiền đạo 41 tuổi tỏ rõ sự khó chịu, chủ động ra dấu xin thay người trước khi nhường chỗ cho Al-Hamdan. Trước đó, anh còn đá hỏng một quả phạt đền khi tỷ số đang là 0-0.

Phát biểu sau trận, HLV Jorge Jesus xác nhận đội ngũ y tế sẽ tiến hành kiểm tra khẩn cấp để đánh giá mức độ chấn thương. "Ronaldo gặp tình trạng mỏi cơ. Các bác sĩ sẽ thực hiện những xét nghiệm cần thiết để xác định tình hình", ông cho biết.

Theo truyền thông Anh, kịch bản xấu nhất có thể khiến Ronaldo bỏ lỡ World Cup 2026. Với chấn thương nghiêm trọng, cựu tiền đạo MU hoàn toàn có thể không kịp hồi phục để tham dự giải đấu sẽ khởi tranh vào tháng 6 tại Mỹ, Canada và Mexico. CR7 được cho là tổn thương gân kheo.

Siêu sao người Bồ Đào Nha đang hướng tới cột mốc lịch sử khi tham dự kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp. Hiện anh nằm trong nhóm 6 cầu thủ từng dự 5 kỳ World Cup cùng Lionel Messi, Lothar Matthaus, Antonio Carbajal, Andres Guardado và Rafael Marquez.

Theo lịch thi đấu, Bồ Đào Nha sẽ đá ra quân ngày 17/6 gặp đội thắng trong loạt play-off liên lục địa giữa New Caledonia, Jamaica và CHDC Congo, trước khi chạm trán Uzbekistan và Colombia ở vòng bảng.

Ronaldo chờ kết quả MRI sau chấn thương gân kheo

Cristiano Ronaldo rời sân ở phút 81 trận gặp Al Fayha thuộc vòng 24 Saudi Pro League hôm 1/3 vì đau gân kheo, trong ngày anh đá hỏng phạt đền và tụt lại ở cuộc đua Vua phá lưới.

02:03 2/3/2026

Iran nhắm tới Riyadh, nơi Ronaldo sinh sống

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran tuyên bố tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào nhiều quốc gia Ả Rập, trong đó có cả Saudi Arabia.

12:13 1/3/2026

Ronaldo giúp CLB Tây Ban Nha đổi đời

Cristiano Ronaldo tạo hiệu ứng mạnh mẽ lên Almeria sau khi nắm giữ 25% cổ phần của đội bóng Tây Ban Nha.

18:13 28/2/2026

