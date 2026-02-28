Ronaldo giúp CLB Tây Ban Nha đổi đời

Cristiano Ronaldo tạo hiệu ứng mạnh mẽ lên Almeria sau khi nắm giữ 25% cổ phần của đội bóng Tây Ban Nha.

Ronaldo tạo hiệu ứng tích cực với Almeria.

Chỉ 24 giờ sau khi công bố mua 25% cổ phần của Almeria, Cristiano Ronaldo tạo ra hiệu ứng tức thì. Lượng người theo dõi Instagram của CLB tăng hơn 2 triệu, nâng tổng số follower lên gần 3 triệu, con số cao chưa từng có trong lịch sử đội bóng.

Sự xuất hiện của chủ nhân 5 Quả bóng Vàng trên cương vị cổ đông lập tức tạo cú hích truyền thông mạnh mẽ. Không chỉ mạng xã hội bùng nổ, giá trị thương hiệu của Almeria cũng được dự báo tăng đáng kể nhờ sức hút toàn cầu của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Thương vụ được công bố ngày 26/2, đánh dấu bước ngoặt lớn với đội bóng đang thi đấu tại Segunda División. Hiện Almeria xếp thứ ba trên bảng xếp hạng, kém CD Castellon về hiệu số và ít hơn Racing Santander một điểm. Cuộc đua thăng hạng vì thế vẫn rất rộng mở, và cơ hội trở lại La Liga vẫn nằm trong tầm tay.

Chi tiết tài chính của thương vụ không được tiết lộ. Khoản đầu tư được thực hiện thông qua CR7 Sports Investments, công ty con mới thành lập thuộc CR7 SA, tập đoàn quản lý các hoạt động kinh doanh thể thao của Ronaldo. Đây là lần đầu tiên anh rót vốn vào một CLB tại Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, khả năng Ronaldo vừa là cổ đông vừa thi đấu tại La Liga cho Almeria gần như không thể xảy ra nếu đội bóng thăng hạng. Theo quy định tại Tây Ban Nha, một cầu thủ đang thi đấu không được phép có quan hệ thương mại với các giải đấu chuyên nghiệp trong nước và đồng thời ra sân tại đó.

Dù vậy, chỉ riêng việc Ronaldo xuất hiện trong cấu trúc sở hữu đã đủ để thay đổi vị thế của Almeria. Từ một CLB giàu tham vọng ở Segunda División, họ giờ đây bước vào giai đoạn mới với sức hút truyền thông và thương mại vượt xa trước đây.

Ronaldo ghi bàn, kiến tạo và ăn mừng kiểu mới Rạng sáng 26/2, Cristiano Ronaldo tỏa sáng giúp Al Nassr đè bẹp Al Najma 5-0 thuộc vòng 23 Saudi Pro League.