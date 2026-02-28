Người đẹp gây sốt trận Inter - Bodo/Glimt là ai?

Ống kính truyền hình vô tình bắt trọn khoảnh khắc một nữ CĐV tại San Siro hôm 25/2, và chỉ ít giờ sau, danh tính của cô được cư dân mạng tìm ra.

Trận đấu giữa Inter Milan và Bodo/Glimt thuộc lượt về vòng play-off Champions League diễn ra trong bầu không khí sôi động quen thuộc của sân San Siro. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý không chỉ nằm trên sân cỏ.

Trong lúc máy quay lia qua khán đài, hình ảnh một nữ khán giả nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người xem. Giữa hơn 70.000 CĐV, cô nổi bật với mái tóc vàng buông dài, đôi mắt xanh và phong thái điềm tĩnh. Khoảnh khắc cô xuất hiện trên sóng truyền hình lập tức được chia sẻ trên mạng xã hội.

Ebba Moberg gây chú ý ở trận đấu của Inter Milan tại Champions League.

Cô gái mặc áo khoác da đen, phối cùng trang phục đơn giản, kính râm đặt trên đầu. Khi tiếng reo hò vang lên từ khắp các khán đài, người đẹp đứng gần khu vực đường biên, giữ vẻ bình thản trước ống kính.

Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền và trở thành chủ đề được bàn tán sau trận. Chỉ ít giờ sau, danh tính của cô được xác định là Ebba Moberg, người mẫu chuyên nghiệp sinh ra tại Stockholm (Thụy Điển).

Ebba Moberg hiện ký hợp đồng với nhiều công ty quản lý quốc tế như Fusion Models (New York), Oui Management (Paris), The Wonders (Stockholm) và công ty chủ quản tại Italy là Brave Model Management.

Theo thông tin được công bố, Moberg từng trình diễn cho nhiều nhà thiết kế và tham gia các chiến dịch quảng bá của thương hiệu xa xỉ như Chopard. Tài khoản Instagram @moberg_ebba của cô đăng tải nhiều bộ ảnh thời trang, từ chụp studio đến ảnh ngoài trời.

Khoảnh khắc xuất hiện trên sóng truyền hình tại San Siro giúp Ebba Moberg bất ngờ trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều sau trận đấu. Trong một đêm Champions League giàu cảm xúc, cô vô tình trở thành điểm nhấn ngoài đường pitch.