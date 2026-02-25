Kẻ lạ mặt làm rung chuyển Champions League

Jens Petter Hauge đang có mùa Champions League 2025/26 bùng nổ khi liên tiếp ghi bàn và kiến tạo trước Tottenham, Borussia Dortmund, Man City và Inter Milan.

Jens Petter Hauge liên tục ghi bàn vào lưới những tên tuổi lớn.

Champions League là nơi đo đẳng cấp thật sự. Ở đó, một bàn thắng vào lưới đội lớn có thể nâng tầm cả sự nghiệp. Jens Petter Hauge đang làm được nhiều hơn thế. Anh không chỉ ghi một bàn. Anh ghi bàn trước hàng loạt ông lớn, và làm điều đó theo cách khiến người ta phải nhìn lại.

Tottenham nhận cú đúp của Hauge trên sân khách. Dortmund cũng không thoát. Man City để anh chọc thủng lưới. Inter thậm chí hai lần bị cái tên người Na Uy trừng phạt, một bàn ở lượt đi và thêm một bàn kèm một kiến tạo ở lượt về. Khi danh sách ấy được đặt cạnh nhau, câu chuyện không còn là phong độ nhất thời. Đó là chuỗi màn trình diễn có tính hệ thống.

Hauge không phải mẫu cầu thủ phô trương. Anh thi đấu giản dị nhưng hiệu quả. Những pha di chuyển của anh thường bắt đầu từ khoảng trống nhỏ giữa hậu vệ và tiền vệ đối phương. Hauge chọn vị trí nhanh, xử lý gọn và dứt điểm quyết đoán. Không nhiều động tác thừa. Không cần những pha rê dắt dài. Điều anh làm là xuất hiện đúng thời điểm.

Trước Inter ở lượt về, Hauge không chỉ ghi bàn. Anh còn trực tiếp kiến tạo, tham gia vào những tình huống chuyển trạng thái sắc bén. Đó là trận đấu cho thấy Hauge không đơn thuần là người kết thúc. Anh tham gia vào cấu trúc tấn công, biết cách kéo giãn hàng thủ và đọc nhịp trận đấu.

Jens Petter Hauge vừa gieo ác mộng cho Inter Milan.

Điểm đáng nói nhất là bản lĩnh. Champions League không dung thứ cho sự do dự. Đối đầu Tottenham, Dortmund hay Man City luôn đồng nghĩa với cường độ cao và áp lực lớn. Hauge không co lại trước thử thách. Anh chơi với nhịp điệu của mình, giữ sự tự tin trong từng pha xử lý. Khi đội bóng cần một khoảnh khắc tạo khác biệt, anh đáp lại bằng hành động cụ thể.

Việc UEFA đăng tải thống kê riêng về thành tích của Hauge mùa này không phải ngẫu nhiên. Ở một giải đấu nơi mọi chi tiết đều được soi kỹ, việc một cầu thủ liên tục in dấu giày vào bàn thắng trước các đại diện hàng đầu châu Âu là điều đáng chú ý. Anh không chọn đối thủ yếu để ghi bàn. Anh chọn những sân khấu lớn nhất.

Mùa giải 2025/26 đang trở thành bước ngoặt của Hauge tại Champions League. Từ một cầu thủ từng phải đi tìm lại vị thế, anh giờ đây bước ra ánh sáng bằng hiệu suất rõ ràng. Không cần những phát biểu hoa mỹ. Những con số và danh sách đối thủ đã nói thay.

Tottenham, Dortmund, Man City, Inter. Bốn cái tên đủ để làm dày thêm hồ sơ châu Âu của bất kỳ cầu thủ nào. Với Hauge, đó mới chỉ là một mùa giải.

Champions League luôn tạo ra những gương mặt bất ngờ. Nhưng khi một cầu thủ lặp lại điều đó hết trận này đến trận khác, anh không còn là bất ngờ nữa. Jens Petter Hauge lúc này là mối đe dọa thật sự với các ông lớn, và mùa giải của anh vẫn chưa dừng lại.