Serie A bên bờ vực nhục nhã tại Champions League

Thất bại liên tiếp của các đại diện Serie A tại Champions League đặt ra câu hỏi lớn: đây chỉ là bước lùi nhất thời hay hệ quả của một chu kỳ suy giảm đã âm ỉ nhiều năm?

Inter Milan bị loại sớm khỏi Champions League.

Thất bại của Inter trước Bodo/Glimt thuộc vòng play-off Champions League rạng sáng 25/2 đẩy bóng đá Italy tới nguy cơ lần đầu tiên sau gần bốn thập kỷ không có đại diện ở vòng 1/8 Champions League.

Hào quang 2010 và cú trượt dài năm 2026

Inter thua 1-3 ở lượt đi và tiếp tục gục ngã 1-2 tại San Siro trước Bodo/Glimt. Tổng tỷ số 2-5 khép lại hành trình Champions League của á quân mùa trước theo cách khó tin. Đó không chỉ là thất bại của một CLB. Nó mở ra nguy cơ Serie A vắng bóng hoàn toàn ở vòng 1/8 mùa này.

Kể từ khi vòng knock-out 1/8 được khôi phục mùa 2003/04, luôn có ít nhất một đại diện Italy góp mặt. Tính rộng hơn, từ mùa 1987/88 đến nay, bóng đá Italy chưa từng vắng mặt ở vòng loại trực tiếp đầu tiên của Cúp C1/Champions League, bất kể thể thức thay đổi ra sao. Chuỗi gần 40 năm ấy đang đứng trước nguy cơ đứt gãy.

Juventus thua Galatasaray 2-5 trước lượt về tại Turin. Atalanta bị Borussia Dortmund dẫn 2-0 trước trận lượt về trên sân nhà. Nếu cả hai không thể lật ngược tình thế, Serie A sẽ trắng tay.

Điều cay đắng nằm ở chỗ Inter hiện hơn AC Milan 10 điểm tại Serie A và hơn Napoli thêm 4 điểm. Họ là đội mạnh nhất Italy mùa này. Thế nhưng ở châu Âu, Inter bị loại bởi một đội đến từ giải đấu ngoài top 5. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử Champions League họ dừng bước theo cách như vậy.

Thầy trò Chivu trải qua đêm đáng quên tại Italy.

Sự đối lập càng rõ khi "Người ngoài hành tinh" Ronaldo và Christian Vieri xuất hiện tại San Siro trong đêm Inter thất bại. Cuối thập niên 1990, Serie A từng là trung tâm của thế giới bóng đá. Inter chi tiền kỷ lục để đưa Ronaldo và Vieri về Milan. AC Milan vô địch Champions League năm 2003 và 2007. Đỉnh cao gần nhất là Inter của Jose Mourinho năm 2010.

Từ “vĩ đại” đến “khủng hoảng”, quãng đường ấy không dài như nhiều người nghĩ.

Vấn đề cấu trúc và nhịp điệu chậm

Nhà báo Daniele Verri gọi đây là “lời cảnh tỉnh lớn”. Ông thẳng thắn: nếu Juventus và Atalanta cũng bị loại, đó sẽ là “một thảm họa hoàn toàn”.

Nhưng thảm họa không chỉ đến từ một trận thua. Nó phản ánh vấn đề cấu trúc.

Inter thắng 5/8 trận ở vòng league phase và xếp hạng 10. Juventus đứng thứ 13, Atalanta thứ 15. Thế nhưng ở vòng play-off, cả ba đều gặp khó trước những đối thủ xếp thấp hơn nhưng chơi bóng với cường độ cao hơn. Sự khác biệt không nằm ở danh tiếng hay quỹ lương. Nó nằm ở tốc độ và nhịp điệu.

Verri cho rằng bóng đá Italy chơi quá chậm. Ông dẫn lại chia sẻ của Claudio Ranieri khi còn làm việc tại Anh. Cầu thủ không tập nhiều hơn, nhưng họ tập với cường độ khác và duy trì được nhịp độ đó trong trận đấu. Ở châu Âu, nếu không theo kịp cường độ, bạn sẽ trả giá.

Julien Laurens cũng nhận định đây là giai đoạn khó khăn. Inter tạo sức ép nhưng không đủ sắc bén. Napoli, nhà vô địch Serie A, thậm chí không vượt qua được vòng League Phase, Champions League. Khi đội mạnh nhất quốc nội cũng chật vật tại châu Âu, vấn đề không còn là cá biệt.

Nhiều ngôi sao Italy đã rời Serie A.

Bên cạnh đó là câu chuyện nhân sự. Vua phá lưới Serie A mùa trước Mateo Retegui rời Italy sang Saudi Arabia. Ademola Lookman sang Atletico Madrid. Tijjani Reijnders gia nhập Manchester City. Nhiều tuyển thủ Italy như Gianluigi Donnarumma, Riccardo Calafiori hay Sandro Tonali đang chơi bóng ở nước ngoài. Serie A không còn giữ được những gương mặt hay nhất.

Laurens chỉ ra thêm một điểm đáng lo. Các học viện tại Italy không còn sản sinh đủ cầu thủ chất lượng cao cho đội một. Trong khi đó, những CLB như Sporting CP, Club Brugge hay chính Bodo/Glimt lại thành công nhờ tuyển trạch hiệu quả và hệ thống đào tạo bài bản. Họ trẻ trung hơn, giàu năng lượng hơn và sẵn sàng chơi với tốc độ cao.

Ở cấp độ đội tuyển, Italy cũng phải đá play-off để tránh nguy cơ lỡ World Cup lần thứ ba liên tiếp. Lần gần nhất họ vô địch thế giới đã là năm 2006. Khi cả cấp CLB lẫn đội tuyển đều chật vật, khó có thể nói đây chỉ là chu kỳ sa sút ngắn hạn.

Inter từng là biểu tượng của đỉnh cao năm 2010. Giờ đây, thất bại trước Bodo/Glimt đặt ra câu hỏi lớn cho toàn bộ hệ thống. Serie A vẫn có lịch sử, có truyền thống và có sức hút. Nhưng Champions League không sống bằng ký ức.

Nếu Juventus và Atalanta không thể ngược dòng, bóng đá Italy sẽ lần đầu tiên sau gần 40 năm không có đại diện ở vòng 1/8. Đó không chỉ là con số thống kê. Đó là hồi chuông buộc họ phải thay đổi, nếu không muốn hào quang vĩ đại mãi chỉ còn trong quá khứ.