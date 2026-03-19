Mưa tiền thưởng đổ xuống Real Madrid

Việc lọt vào tứ kết không chỉ là thành tích chuyên môn, mà còn giúp Real Madrid đảm bảo khoản thu khổng lồ từ Champions League.

Real Madrid một lần nữa hoàn thành “chỉ tiêu” quen thuộc tại Champions League: vào tứ kết. Với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, đây không còn là thành tích đáng tự hào, mà gần như là tiêu chuẩn tối thiểu trong mỗi mùa giải.

Trong 10 năm gần nhất, Real Madrid chỉ hai lần dừng bước trước tứ kết. Sự ổn định đáng kinh ngạc ấy không chỉ mang lại danh tiếng, mà còn đảm bảo nguồn thu đều đặn. Mùa này cũng không ngoại lệ.

Theo các tính toán, việc góp mặt ở tứ kết giúp Real Madrid gần như chắc chắn bỏ túi khoảng 100 triệu euro, chỉ tính riêng tiền thưởng từ thành tích thi đấu. Đây là con số tương đương mùa trước, khi đội bóng dưới thời Carlo Ancelotti thu về 101 triệu euro ở cùng giai đoạn.

Nếu cộng thêm doanh thu từ bán vé, khoản tiền thực tế còn lớn hơn nhiều. Mỗi trận knock-out trên sân nhà có thể mang về khoảng 10 triệu euro. Với sức hút của sân Santiago Bernabeu, tổng nguồn thu từ Champions League hoàn toàn có thể tiệm cận mốc 150 triệu euro.

Ở mùa 2025/26, Real Madrid kiếm được 63,1 triệu euro từ thành tích trên sân: 36,6 triệu euro nhờ vị trí thứ 9 ở vòng phân hạng, 11 triệu euro cho việc vào vòng 1/8 và 12,5 triệu euro khi tiến vào tứ kết. Con số này chưa bao gồm tiền bán vé từ 6 trận đã diễn ra.

Điểm đáng chú ý là Champions League không chỉ thưởng cho kết quả hiện tại. UEFA còn phân bổ tiền dựa trên thành tích 10 năm và giá trị bản quyền truyền hình của từng quốc gia. Với lịch sử và sức hút toàn cầu, Real Madrid luôn nằm trong nhóm hưởng lợi nhiều nhất từ cơ chế này.

Càng tiến sâu, phần thưởng càng lớn. Nhưng ngay cả khi chưa chạm tay vào chức vô địch, Real Madrid vẫn cho thấy họ là CLB biết cách biến Champions League thành “cỗ máy in tiền”.

Ở Bernabeu, chiến thắng không chỉ được đo bằng danh hiệu, mà còn bằng những con số tài chính khổng lồ.