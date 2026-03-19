Alexander-Arnold chia tay bạn gái nóng bỏng

Ngôi sao của Real Madrid chia tay người mẫu Estelle Behnke sau 18 tháng hẹn hò.

Behnke sở hữu vẻ ngoài thu hút.

Theo The Sun, quyết định chia tay đến từ cả hai phía. Một nguồn tin thân cận cho biết: “Trent và Estelle đều hiểu đây là lựa chọn tốt nhất. Họ đã có những khoảng thời gian đẹp bên nhau, nhưng giờ mỗi người cần đi con đường riêng”.

Dù Estelle đã hủy theo dõi hậu vệ người Anh trên mạng xã hội, hai người được cho là vẫn giữ mối quan hệ văn minh và tôn trọng nhau.

Mối tình giữa Trent Alexander-Arnold và Estelle Behnke không kéo dài, nhưng để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Estelle (25 tuổi), một người mẫu kiêm influencer, đã ở bên Trent trong giai đoạn quan trọng của sự nghiệp. Cô cùng anh sang Tây Ban Nha khi anh rời Liverpool để gia nhập Real Madrid vào tháng 6 năm ngoái, thậm chí còn xuất hiện trong buổi lễ ra mắt tại sân Santiago Bernabeu cùng gia đình anh.

Trước khi chia tay, cả hai từng tận hưởng nhiều chuyến du lịch sang trọng, như kỳ nghỉ tại Venice (Italy) hay chuyến đi Barbados vào tháng 12.

Hiện tại, Trent tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp tại Real Madrid. Anh vừa góp dấu ấn trong chiến thắng 2-1 trước Manchester City, giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành vé vào tứ kết Champions League.