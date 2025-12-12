Real ra điều kiện để Alonso giữ ghế

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha còn 3 trận đấu để tự cứu lấy chiếc ghế tại Bernabeu.

Xabi Alonso đứng trước nguy cơ bị sa thải sớm.

Theo Diaro AS, tương lai của Xabi Alonso sẽ được định đoạt sau 3 trận tiếp theo của Real Madrid. Các đối thủ của "Los Blancos" lần lượt là Alaves, Talavera và Sevilla. Chỉ cần thua một trong ba trận này, nhà cầm quân 44 tuổi sẽ ngay lập tức nhận trát sa thải từ ban lãnh đạo.

Cả 3 CLB Real đối mặt sắp tới đều không được đánh giá cao. Thậm chí, Talavera còn đang chơi tại Primera RFEF, tương đương giải hạng 3 Tây Ban Nha. Chủ tịch Florentino Perez sẽ không chấp nhận thêm bất kỳ kết quả bất lợi nào trong chuỗi trận sắp tới.

Trong ngày Kylian Mbappe không ra sân, Real có bàn dẫn trước trên sân nhà nhưng lại để Man City lội ngược dòng thắng 2-1. Kết quả này khiến "Los Blancos" tụt xuống thứ 7 và có nguy cơ bị loại, nếu không thắng trong 2 trận còn lại ở vòng phân hạng.

"Chúng tôi khởi đầu rất tốt nhưng đã không kiểm soát tốt tình hình và phải nhận đòn đau từ đối thủ. Sau 2 bàn thua, Real mới lại chơi chủ động. Tuy nhiên, chúng tôi lại không đủ tốt trong khâu dứt điểm. Tôi nhận trách nhiệm và không đổ lỗi cho bất kỳ ai", HLV Alonso phát biểu sau trận thua.

Monaco và Benfica của Jose Mourinho sẽ là hai thử thách cuối của Real tại Champions League mùa này. Đại diện La Liga không được phép thua, nếu muốn giữ vị trí trong nhóm vào thẳng vòng knock-out.