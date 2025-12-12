Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Real ra điều kiện để Alonso giữ ghế

  • Thứ sáu, 12/12/2025 06:13 (GMT+7)
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha còn 3 trận đấu để tự cứu lấy chiếc ghế tại Bernabeu.

Xabi Alonso đứng trước nguy cơ bị sa thải sớm.

Theo Diaro AS, tương lai của Xabi Alonso sẽ được định đoạt sau 3 trận tiếp theo của Real Madrid. Các đối thủ của "Los Blancos" lần lượt là Alaves, Talavera và Sevilla. Chỉ cần thua một trong ba trận này, nhà cầm quân 44 tuổi sẽ ngay lập tức nhận trát sa thải từ ban lãnh đạo.

Cả 3 CLB Real đối mặt sắp tới đều không được đánh giá cao. Thậm chí, Talavera còn đang chơi tại Primera RFEF, tương đương giải hạng 3 Tây Ban Nha. Chủ tịch Florentino Perez sẽ không chấp nhận thêm bất kỳ kết quả bất lợi nào trong chuỗi trận sắp tới.

Trong ngày Kylian Mbappe không ra sân, Real có bàn dẫn trước trên sân nhà nhưng lại để Man City lội ngược dòng thắng 2-1. Kết quả này khiến "Los Blancos" tụt xuống thứ 7 và có nguy cơ bị loại, nếu không thắng trong 2 trận còn lại ở vòng phân hạng.

"Chúng tôi khởi đầu rất tốt nhưng đã không kiểm soát tốt tình hình và phải nhận đòn đau từ đối thủ. Sau 2 bàn thua, Real mới lại chơi chủ động. Tuy nhiên, chúng tôi lại không đủ tốt trong khâu dứt điểm. Tôi nhận trách nhiệm và không đổ lỗi cho bất kỳ ai", HLV Alonso phát biểu sau trận thua.

Monaco và Benfica của Jose Mourinho sẽ là hai thử thách cuối của Real tại Champions League mùa này. Đại diện La Liga không được phép thua, nếu muốn giữ vị trí trong nhóm vào thẳng vòng knock-out.

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

