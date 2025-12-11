Real Madrid có thống kê tệ nhất sau 22 năm

Rạng sáng 11/12, Real Madrid dẫn trước nhưng thua Man City 1-2 ở vòng phân hạng Champions League.

Real Madrid đang bước vào thời điểm nhạy cảm nhất của mùa giải.

Real Madrid để lại con số khó tin trên sân nhà Bernabeu: trong hơn toàn bộ 90 phút (cùng bù giờ), đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ tung ra được đúng 1 cú sút trúng khung thành Manchester City.

Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2003/04, Real Madrid rơi vào tình cảnh “tắc nghẽn” nghiêm trọng đến vậy tại thánh địa Bernabeu trong một trận đấu thuộc cúp châu Âu. Lần gần nhất họ chỉ có vỏn vẹn 1 cú sút trúng đích trên sân nhà đã cách đây hơn 21 năm.

Dù được chơi trên sân nhà và có lợi thế dẫn trước từ hiệp một, Real Madrid gần như bất lực trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức cực kỳ chặt chẽ của Man City. Thống kê này không chỉ phản ánh sự bế tắc trong lối chơi tấn công của thầy trò Xabi Alonso, mà còn cho thấy nhiều vấn đề khác.

Kết quả thua 1-2 này khiến thầy trò Xabi Alonso tụt xuống vị trí thứ 7. Monaco và Benfica của Jose Mourinho sẽ là hai thử thách cuối của Real tại Champions League mùa này. Đại diện La Liga không được phép mắc thêm sai sót, nếu muốn giữ vị trí trong nhóm vào thẳng vòng knock-out.