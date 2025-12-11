Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Real Madrid có thống kê tệ nhất sau 22 năm

  • Thứ năm, 11/12/2025 06:42 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 11/12, Real Madrid dẫn trước nhưng thua Man City 1-2 ở vòng phân hạng Champions League.

Real Madrid đang bước vào thời điểm nhạy cảm nhất của mùa giải.

Real Madrid để lại con số khó tin trên sân nhà Bernabeu: trong hơn toàn bộ 90 phút (cùng bù giờ), đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ tung ra được đúng 1 cú sút trúng khung thành Manchester City.

Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2003/04, Real Madrid rơi vào tình cảnh “tắc nghẽn” nghiêm trọng đến vậy tại thánh địa Bernabeu trong một trận đấu thuộc cúp châu Âu. Lần gần nhất họ chỉ có vỏn vẹn 1 cú sút trúng đích trên sân nhà đã cách đây hơn 21 năm.

Dù được chơi trên sân nhà và có lợi thế dẫn trước từ hiệp một, Real Madrid gần như bất lực trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức cực kỳ chặt chẽ của Man City. Thống kê này không chỉ phản ánh sự bế tắc trong lối chơi tấn công của thầy trò Xabi Alonso, mà còn cho thấy nhiều vấn đề khác.

Kết quả thua 1-2 này khiến thầy trò Xabi Alonso tụt xuống vị trí thứ 7. Monaco và Benfica của Jose Mourinho sẽ là hai thử thách cuối của Real tại Champions League mùa này. Đại diện La Liga không được phép mắc thêm sai sót, nếu muốn giữ vị trí trong nhóm vào thẳng vòng knock-out.

Tường Linh

Real Madrid Mourinho Xabi Alonso

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

