Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ronaldo chấm dứt kỷ lục vĩ đại

  • Thứ tư, 31/12/2025 11:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Cristiano Ronaldo khép lại năm 2025 bằng trận đấu đặc biệt, nơi cảm xúc thăng hoa đan xen cùng dấu mốc không mong muốn trong sự nghiệp lẫy lừng.

Ronaldo không ghi được cú hat-trick nào trong năm 2025.

Rạng sáng 31/12, Al Nassr bị Al Ettifaq cầm hòa 2-2, còn Ronaldo ghi thêm một bàn thắng theo cách hiếm thấy. Khi ấy, bóng bật từ lưng anh sau cú dứt điểm của Joao Felix rồi lăn qua vạch vôi. Pha lập công đưa tổng số bàn trong sự nghiệp của CR7 lên 957, tiến dần đến cột mốc 1.000 bàn lịch sử.

Tuy nhiên, lần đầu tiên sau 15 năm, Ronaldo kết thúc một năm dương lịch mà không có bất kỳ cú hat-trick nào. Chuỗi thành tích duy trì từ năm 2010 đến 2024 với mỗi năm đều có ít nhất một lần ghi 3 bàn trong một trận chính thức khép lại.

Trước đó, Ronaldo tiến rất gần việc kéo dài kỷ lục này, nhưng bàn thắng thứ 3 trong trận gặp Al Akhdoud bị VAR từ chối, khiến cơ hội trôi qua trong tiếc nuối.

Lần gần nhất anh lập hat-trick là tháng 5/2024, khi Al Nassr thắng đậm Al Wehda 6-0. Kể từ đó, Ronaldo vẫn đều đặn ghi bàn, nhưng không thể tái hiện những trận bùng nổ 3 bàn quen thuộc của suốt hơn một thập kỷ.

Trận hòa với Al Ettifaq cũng chấm dứt chuỗi toàn thắng của Al Nassr tại Saudi Pro League. Sau 10 trận thắng liên tiếp, đội bóng của Ronaldo phải chia điểm trước màn trình diễn xuất sắc của Georginio Wijnaldum. Dù vậy, Al Nassr vẫn giữ lợi thế 3 điểm so với nhóm bám đuổi.

Màn ăn mừng thổi bùng tranh cãi của Ronaldo

Pha ăn mừng phấn khích của Cristiano Ronaldo ở trận gặp Al Ettifaq tại vòng 12 Saudi Pro League đã tạo nên nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

6 giờ trước

Ronaldo ghi bàn bằng lưng

Rạng sáng 31/12, Cristiano Ronaldo ghi bàn trong trận hòa 2-2 của Al Nassr trước Al Ettifaq ở vòng 12 Saudi Pro League.

10 giờ trước

Florentino Perez dưới góc nhìn của Ronaldo

Khi Ronaldo Nazario gọi Florentino Perez là người “thay đổi bóng đá theo mọi cách”, đó không phải lời xã giao.

18 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Ronaldo Cristiano Ronaldo Ronaldo

    Đọc tiếp

    Bien dong nhan su o U23 Viet Nam hinh anh

    Biến động nhân sự ở U23 Việt Nam

    7 phút trước 14:09 31/12/2025

    0

    HLV Kim Sang-sik quyết định điều chỉnh nhân sự khi thủ môn Nguyễn Tân không kịp hồi phục chấn thương vai, trong khi tiền đạo Thanh Nhàn tiếp tục được theo dõi sát sao vì tổn thương cơ bắp.

    MU di lui vi mot quyet dinh sai hinh anh

    MU đi lùi vì một quyết định sai

    1 giờ trước 13:00 31/12/2025

    0

    Trận hòa Wolves không chỉ khiến Manchester United lỡ cơ hội bứt phá. Nó còn đặt Ruben Amorim trước câu hỏi then chốt: vì sao ông lại tự từ bỏ phương án vừa giúp đội bóng giành chiến thắng?

    Arsenal gui loi tuyen bo cho cuoc dua vo dich hinh anh

    Arsenal gửi lời tuyên bố cho cuộc đua vô địch

    2 giờ trước 12:00 31/12/2025

    0

    Chiến thắng 4-1 trước Aston Villa không chỉ giúp Arsenal khép lại năm 2025 ở ngôi đầu Premier League, mà còn cho thấy “Pháo thủ” trưởng thành: lạnh lùng hơn, chắc chắn hơn và đủ tàn nhẫn để trừng phạt đối thủ khi cơ hội đến.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý