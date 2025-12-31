Ronaldo chấm dứt kỷ lục vĩ đại

Cristiano Ronaldo khép lại năm 2025 bằng trận đấu đặc biệt, nơi cảm xúc thăng hoa đan xen cùng dấu mốc không mong muốn trong sự nghiệp lẫy lừng.

Ronaldo không ghi được cú hat-trick nào trong năm 2025.

Rạng sáng 31/12, Al Nassr bị Al Ettifaq cầm hòa 2-2, còn Ronaldo ghi thêm một bàn thắng theo cách hiếm thấy. Khi ấy, bóng bật từ lưng anh sau cú dứt điểm của Joao Felix rồi lăn qua vạch vôi. Pha lập công đưa tổng số bàn trong sự nghiệp của CR7 lên 957, tiến dần đến cột mốc 1.000 bàn lịch sử.

Tuy nhiên, lần đầu tiên sau 15 năm, Ronaldo kết thúc một năm dương lịch mà không có bất kỳ cú hat-trick nào. Chuỗi thành tích duy trì từ năm 2010 đến 2024 với mỗi năm đều có ít nhất một lần ghi 3 bàn trong một trận chính thức khép lại.

Trước đó, Ronaldo tiến rất gần việc kéo dài kỷ lục này, nhưng bàn thắng thứ 3 trong trận gặp Al Akhdoud bị VAR từ chối, khiến cơ hội trôi qua trong tiếc nuối.

Lần gần nhất anh lập hat-trick là tháng 5/2024, khi Al Nassr thắng đậm Al Wehda 6-0. Kể từ đó, Ronaldo vẫn đều đặn ghi bàn, nhưng không thể tái hiện những trận bùng nổ 3 bàn quen thuộc của suốt hơn một thập kỷ.

Trận hòa với Al Ettifaq cũng chấm dứt chuỗi toàn thắng của Al Nassr tại Saudi Pro League. Sau 10 trận thắng liên tiếp, đội bóng của Ronaldo phải chia điểm trước màn trình diễn xuất sắc của Georginio Wijnaldum. Dù vậy, Al Nassr vẫn giữ lợi thế 3 điểm so với nhóm bám đuổi.