Tiền đạo Erling Haaland trải qua tình huống dở khóc dở cười trong trận Man City gặp Real Madrid ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 11/12.

Khoảnh khắc Haaland bị sút vào chỗ nhạy cảm.

Ở đầu hiệp hai, Haaland phải hứng chịu một cú sút vào chỗ nhạy cảm. Pha bóng khiến tiền đạo người Na Uy đau đớn và phải mất một thời gian ngắn để có thể trở lại thi đấu.

Ngay lập tức, khoảnh khắc này thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Trên X, một tài khoản viết: “Cơn ác mộng của các cầu thủ là đây”. Một CĐV khác bình luận: “Mạnh mẽ như Haaland nhưng vẫn không thể chịu nổi cú sút kiểu này”.

Ở trận đấu này, Haaland chỉ chơi 70 phút trước khi được HLV Pep Guardiola rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Omar Marmoush. Trong quãng thời gian góp mặt trên sân, tiền đạo người Na Uy ghi bàn trên chấm phạt đền ở phút 43, mở ra chiến thắng 2-1 cho Man City tại Bernabeu.

Haaland cũng vừa chạm mốc 50 lần đá chính tại Champions League và ghi 51 bàn, thành tích tốt nhất trong lịch sử giải đấu. Nếu tính từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, Haaland có 55 lần ra sân tại đấu trường danh giá nhất cấp CLB châu Âu và ghi 55 bàn, đạt hiệu suất đáng kinh ngạc: trung bình 1 bàn/trận.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Man City trước Real Madrid sau 2 năm. Kết quả này giúp thầy trò Pep Guardiola vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Champions League.

