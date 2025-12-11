Tiền đạo Brazil làm nên lịch sử ở Champions League

Rạng sáng 11/12, Arsenal đánh bại Club Brugge 3-0, qua đó chính thức giành vé sớm vào vòng loại trực tiếp giải đấu cúp danh giá nhất châu Âu.

Arsenal tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt tại vòng bảng UEFA Champions League khi giành chiến thắng đậm ngay trên sân của Club Brugge, qua đó chạm một tay vào tấm vé dự thẳng vòng 16 đội.

Noni Madueke tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp, bàn còn lại được ghi bởi Gabriel Martinelli. Chân sút người Brazil trở thành cầu thủ Arsenal đầu tiên trong lịch sử ghi bàn trong 5 trận liên tiếp tại Champions League.

Dù có tới 5 sự thay đổi trong đội hình sau thất bại trước Aston Villa cuối tuần trước, Arsenal vẫn áp đảo đối thủ ngay từ những phút đầu. Sau những pha bỏ lỡ của Martin Odegaard, Piero Hincapie và Viktor Gyokeres, Madueke phá vỡ thế bế tắc ở phút 25 bằng pha solo vượt qua hai hậu vệ rồi tung cú sút dội mép dưới xà ngang đầy ngoạn mục.

Arsenal toàn thắng sau 6 lượt đấu.

Cuối hiệp một, Club Brugge vùng lên với các cơ hội của Carlos Forbs và Stankovic nhưng đều không thể đánh bại David Raya.

Sang hiệp hai, Arsenal chỉ cần 90 giây để nhân đôi cách biệt khi Madueke băng vào đánh đầu từ đường kiến tạo chuẩn xác của Martin Zubimendi. Đến phút 55, Gabriel Martinelli khép lại buổi tối hoàn hảo bằng pha đi bóng và dứt điểm cháy lưới.

Club Brugge nỗ lực tấn công nhưng mọi cơ hội đều bị hàng thủ Arsenal hóa giải. Đại diện Bỉ đứng trước nguy cơ lớn bị loại khi đang kém nhóm dự play-off 3 điểm, trong khi vòng phân hạng chỉ còn 2 lượt trận.