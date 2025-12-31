Emi Martinez đòi đánh nhau với CĐV Arsenal

Thủ môn người Argentina nổi giận khi bị chế giễu trong lúc rời sân, đòi ăn thua đủ với các cổ động viên Arsenal quá khích.

Martínez phải chịu đựng sự chế giễu từ khán đài Emirates

Rạng sáng 31/12, Arsenal đánh bại Aston Villa 4-1 ở vòng 19 Premier League trên sân nhà. Đây là trận đấu đáng quên với Emiliano Martinez, khi anh để thủng lưới từ quả phạt góc. Phút 48, từ quả phạt góc của Bukayo Saka, Martinez bắt bóng không dính, tạo điều kiện cho Gabriel dễ dàng mở tỷ số.

Đây có thể xem là tình huống bước ngoặt trận đấu, khiến Villa vỡ trận. Khả năng phán đoán và tranh chấp bóng bổng của thủ môn Martinez một lần nữa có vấn đề. Chính vì thế, khi cầu thủ Aston Villa tiến vào đường hầm rời sân, nhiều CĐV Arsenal buông lời chế giễu Martinez.

Thủ môn người Argentina cũng không phải dạng vừa, anh liền đáp trả các CĐV Arsenal ở đường hầm, sẵn sàng tiến tới định xô xát nhưng một nhân viên của Aston Villa can thiệp giữ cầu thủ ở lại, tránh vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Điều đáng nói, Martinez từng thi đấu cho Arsenal trước khi chuyển đến Aston Villa năm 2020. Tuy nhiên, kể từ khi vô địch World Cup 2022 và có bước tiến lớn trong sự nghiệp, thủ môn này không ít lần hạ thấp đội bóng cũ. Đây là lý do nhiều CĐV Arsenal không hài lòng với Martinez.

