Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Emi Martinez đòi đánh nhau với CĐV Arsenal

  • Thứ tư, 31/12/2025 08:24 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Thủ môn người Argentina nổi giận khi bị chế giễu trong lúc rời sân, đòi ăn thua đủ với các cổ động viên Arsenal quá khích.

Martínez phải chịu đựng sự chế giễu từ khán đài Emirates

Rạng sáng 31/12, Arsenal đánh bại Aston Villa 4-1 ở vòng 19 Premier League trên sân nhà. Đây là trận đấu đáng quên với Emiliano Martinez, khi anh để thủng lưới từ quả phạt góc. Phút 48, từ quả phạt góc của Bukayo Saka, Martinez bắt bóng không dính, tạo điều kiện cho Gabriel dễ dàng mở tỷ số.

Đây có thể xem là tình huống bước ngoặt trận đấu, khiến Villa vỡ trận. Khả năng phán đoán và tranh chấp bóng bổng của thủ môn Martinez một lần nữa có vấn đề. Chính vì thế, khi cầu thủ Aston Villa tiến vào đường hầm rời sân, nhiều CĐV Arsenal buông lời chế giễu Martinez.

Thủ môn người Argentina cũng không phải dạng vừa, anh liền đáp trả các CĐV Arsenal ở đường hầm, sẵn sàng tiến tới định xô xát nhưng một nhân viên của Aston Villa can thiệp giữ cầu thủ ở lại, tránh vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Điều đáng nói, Martinez từng thi đấu cho Arsenal trước khi chuyển đến Aston Villa năm 2020. Tuy nhiên, kể từ khi vô địch World Cup 2022 và có bước tiến lớn trong sự nghiệp, thủ môn này không ít lần hạ thấp đội bóng cũ. Đây là lý do nhiều CĐV Arsenal không hài lòng với Martinez.

Pha kiến tạo khó tin ở CAN Cup 2025 Rạng sáng 31/12, Kakuta có pha giật gót kiến tạo ngẫu hứng trong chiến thắng 3-0 của CHDC Congo trước Botswana ở lượt trận thứ ba bảng D CAN Cup 2025.

CĐV MU nổi giận

Rạng sáng 31/12, tiếng huýt sáo và la ó vang vọng khắp Old Trafford sau khi Manchester United hòa thất vọng 1-1 trước Wolves ngay trên sân nhà ở vòng 19 Premier League.

8 giờ trước

MU vẫn là đội có giá trị nhất nước Anh

MU hiện là câu lạc bộ bóng đá có giá trị cao nhất tại Anh, với mức định giá doanh nghiệp dao động từ 4,2 tỷ đến 4,6 tỷ bảng.

41:2469 hôm qua

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Emiliano Martinez Arsenal

    Đọc tiếp

    MU di lui vi mot quyet dinh sai hinh anh

    MU đi lùi vì một quyết định sai

    1 giờ trước 13:00 31/12/2025

    0

    Trận hòa Wolves không chỉ khiến Manchester United lỡ cơ hội bứt phá. Nó còn đặt Ruben Amorim trước câu hỏi then chốt: vì sao ông lại tự từ bỏ phương án vừa giúp đội bóng giành chiến thắng?

    Arsenal gui loi tuyen bo cho cuoc dua vo dich hinh anh

    Arsenal gửi lời tuyên bố cho cuộc đua vô địch

    2 giờ trước 12:00 31/12/2025

    0

    Chiến thắng 4-1 trước Aston Villa không chỉ giúp Arsenal khép lại năm 2025 ở ngôi đầu Premier League, mà còn cho thấy “Pháo thủ” trưởng thành: lạnh lùng hơn, chắc chắn hơn và đủ tàn nhẫn để trừng phạt đối thủ khi cơ hội đến.

    Ronaldo cham dut ky luc vi dai hinh anh

    Ronaldo chấm dứt kỷ lục vĩ đại

    3 giờ trước 11:00 31/12/2025

    0

    Cristiano Ronaldo khép lại năm 2025 bằng trận đấu đặc biệt, nơi cảm xúc thăng hoa đan xen cùng dấu mốc không mong muốn trong sự nghiệp lẫy lừng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý