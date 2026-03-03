Cú sảy chân khiến Real Madrid trả giá đắt

Rạng sáng 3/3, Real Madrid chịu tổn thất lực lượng nghiêm trọng sau thất bại 0-1 trước Getafe trên sân nhà thuộc vòng 26 La Liga.

Real Madrid đang trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn.

Sau 28 vòng, Real Madrid kém Barcelona 4 điểm trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 12 vòng đấu. Khoảng cách ấy không phải không thể san lấp, nhưng cú sảy chân trước Getafe đẩy thầy trò HLV Alvaro Arbeloa vào thế bất lợi rõ rệt. Bi kịch của "Los Blancos" lên tới đỉnh điểm khi 3 cầu thủ bị treo giò.

Trong một tình huống tranh cãi phút 90+5, Franco Mastantuono phản ứng gay gắt với trọng tài sau khi đội nhà bị thổi phạt. Sự mất bình tĩnh khiến anh nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Theo AS, cầu thủ người Argentina còn tiếp tục lời qua tiếng lại với trọng tài thứ 4 trên đường rời sân. Mức án cụ thể phụ thuộc vào báo cáo của trọng tài, song trước mắt Mastantuono chắc chắn vắng mặt ở vòng tới.

Hai hậu vệ Dean Huijsen và Alvaro Carreras cũng bị treo giò do nhận đủ 5 thẻ vàng. Điều này đồng nghĩa Real Madrid sẽ thiếu 3 cái tên quan trọng trong chuyến làm khách trước Celta Vigo tại Balaidos vào ngày 7/3. Đây là trận đấu có ý nghĩa then chốt với Real Madrid trong tham vọng bám đuổi Barcelona.

Chưa dừng lại ở đó, chấn thương của tiền đạo Kylian Mbappe ngày càng trở nên đáng lo ngại. Theo L'Equipe, Mbappe gặp vấn đề ở đầu gối và được mô tả là cơn đau "chưa từng có". Anh có thể vắng mặt thêm 3 trận

Một thất bại, 3 án treo giò cùng chân sút chủ lực chưa hẹn ngày trở lại khiến Real Madrid bị đẩy vào bước đường cùng. Đội chủ sân Bernabeu giờ rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

