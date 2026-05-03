Cunha gây bão

Tối 3/5, mạng xã hội bùng nổ với biểu tượng lướt sóng ngay sau khi Matheus Cunha ghi bàn mở tỷ số cho MU ở trận thắng Liverpool 3-2 thuộc vòng 35 Premier League.

Màn ăn mừng độc đáo của Cunha.

Ngay phút thứ 6 trên sân Old Trafford, tiền đạo người Brazil tung cú dứt điểm quyết đoán. Bóng chạm nhẹ vào Alexis Mac Allister trước khi đổi hướng và bay vào lưới, mang về lợi thế cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ chú ý nhất nằm ở màn ăn mừng đầy ngẫu hứng của Cunha.

Sau khi lập công, chân sút 26 tuổi thực hiện động tác mô phỏng lướt sóng. Cử chỉ vui nhộn nhưng nhanh chóng tạo hiệu ứng lan truyền. Chỉ ít phút sau, các cổ động viên MU đồng loạt đăng tải icon lướt sóng trên mạng xã hội, biến khoảnh khắc thành trào lưu tức thì.

Làn sóng hưởng ứng lan rộng đến mức ngay cả huyền thoại Rio Ferdinand cũng không đứng ngoài cuộc. Cựu trung vệ của "Quỷ đỏ" đăng biểu tượng lướt sóng như một cách hòa chung niềm vui với người hâm mộ.

Bàn mở tỷ số sớm cùng màn ăn mừng độc đáo giúp Cunha ghi điểm mạnh mẽ trong mắt người hâm mộ. Ngay khi trở lại đội hình xuất phát, Cunha cho thấy tầm ảnh hưởng rất lớn. Sau 31 trận ra sân ở Premier League mùa này, Cunha có cho riêng mình 9 bàn và 4 kiến tạo.

Lợi thế sớm giúp "Quỷ đỏ" chơi thăng hoa trước Liverpool khi Benjamin Sesko nhân đôi cách biệt ở phút 14. Sau giờ nghỉ, cục diện đổi chiều nhanh chóng. Hàng thủ mắc sai sót liên tiếp khiến MU bị đối thủ gỡ hòa 2-2.

Bước ngoặt đến ở phút 77 khi Kobbie Mainoo tung cú dứt điểm chuẩn xác, ấn định chiến thắng 3-2.

Trận cầu đỉnh cao giữa MU và Liverpool Trong một mùa giải đầy biến động, cuộc đọ sức giữa Liverpool và MU thuộc vòng 35 Premier League vào tối 3/5 hứa hẹn sẽ rất kịch tính.