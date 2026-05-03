Cunha gây bão

  • Chủ nhật, 3/5/2026 23:34 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Tối 3/5, mạng xã hội bùng nổ với biểu tượng lướt sóng ngay sau khi Matheus Cunha ghi bàn mở tỷ số cho MU ở trận thắng Liverpool 3-2 thuộc vòng 35 Premier League.

Màn ăn mừng độc đáo của Cunha.

Ngay phút thứ 6 trên sân Old Trafford, tiền đạo người Brazil tung cú dứt điểm quyết đoán. Bóng chạm nhẹ vào Alexis Mac Allister trước khi đổi hướng và bay vào lưới, mang về lợi thế cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ chú ý nhất nằm ở màn ăn mừng đầy ngẫu hứng của Cunha.

Sau khi lập công, chân sút 26 tuổi thực hiện động tác mô phỏng lướt sóng. Cử chỉ vui nhộn nhưng nhanh chóng tạo hiệu ứng lan truyền. Chỉ ít phút sau, các cổ động viên MU đồng loạt đăng tải icon lướt sóng trên mạng xã hội, biến khoảnh khắc thành trào lưu tức thì.

Làn sóng hưởng ứng lan rộng đến mức ngay cả huyền thoại Rio Ferdinand cũng không đứng ngoài cuộc. Cựu trung vệ của "Quỷ đỏ" đăng biểu tượng lướt sóng như một cách hòa chung niềm vui với người hâm mộ.

Bàn mở tỷ số sớm cùng màn ăn mừng độc đáo giúp Cunha ghi điểm mạnh mẽ trong mắt người hâm mộ. Ngay khi trở lại đội hình xuất phát, Cunha cho thấy tầm ảnh hưởng rất lớn. Sau 31 trận ra sân ở Premier League mùa này, Cunha có cho riêng mình 9 bàn và 4 kiến tạo.

Lợi thế sớm giúp "Quỷ đỏ" chơi thăng hoa trước Liverpool khi Benjamin Sesko nhân đôi cách biệt ở phút 14. Sau giờ nghỉ, cục diện đổi chiều nhanh chóng. Hàng thủ mắc sai sót liên tiếp khiến MU bị đối thủ gỡ hòa 2-2.

Bước ngoặt đến ở phút 77 khi Kobbie Mainoo tung cú dứt điểm chuẩn xác, ấn định chiến thắng 3-2.

Trận cầu đỉnh cao giữa MU và Liverpool Trong một mùa giải đầy biến động, cuộc đọ sức giữa Liverpool và MU thuộc vòng 35 Premier League vào tối 3/5 hứa hẹn sẽ rất kịch tính.

Sir Alex nhập viện khi theo dõi trận MU - Liverpool

Tối 3/5, bầu không khí lo lắng bao trùm Old Trafford khi huyền thoại Sir Alex Ferguson phải nhập viện sau khi cảm thấy không khỏe trước trận đại chiến giữa MU và Liverpool.

2 giờ trước

Hạ Liverpool, MU có vé dự Champions League mùa tới

Đêm 3/5, Manchester United đánh bại Liverpool 3-2 trên sân nhà ở vòng 35 Premier League.

3 giờ trước

Chưa cần đá với Liverpool, MU coi như có vé dự Champions League

Đêm 2/5, thất bại 1-3 của Brighton trước Newcastle khiến cuộc đua giành vé dự Champions League 2026/27 ở Premier League gần như ngã ngũ.

25:1475 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

    Tối 3/5, Matheus Cunha ăn mừng sớm cột mốc kiến tạo của Bruno Fernandes, trước khi bị VAR từ chối ở trận MU thắng Liverpool 3-2 thuộc vòng 35 Premier League.

    Tối 3/5, trung vệ Nguyễn Đức Hoàng Minh của Thể Công Viettel bị truất quyền thi đấu sau pha xoạc bóng nguy hiểm, suýt khiến Đỗ Thanh Thịnh bên phía CLB Ninh Bình dính chấn thương nặng.

