Sir Alex nhập viện khi theo dõi trận MU - Liverpool

  • Chủ nhật, 3/5/2026 21:52 (GMT+7)
Tối 3/5, bầu không khí lo lắng bao trùm Old Trafford khi huyền thoại Sir Alex Ferguson phải nhập viện sau khi cảm thấy không khỏe trước trận đại chiến giữa MU và Liverpool.

Theo truyền thông Anh, chiến lược gia 84 tuổi có mặt tại sân để theo dõi trận đấu như thường lệ. Tuy nhiên, ông bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe và cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. Đội ngũ nhân viên tại sân phản ứng nhanh chóng, đảm bảo Ferguson được hỗ trợ kịp thời trước khi chuyển đến bệnh viện để kiểm tra.

Các nguồn tin cho biết tình huống này được xử lý theo hướng thận trọng, song vẫn khiến người hâm mộ và giới chức có mặt tại Old Trafford không khỏi lo lắng. Ngay sau khi thông tin lan ra, làn sóng gửi lời chúc sức khỏe tới cựu thuyền trưởng Manchester United đã xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Sir Alex Ferguson là một trong những tượng đài vĩ đại nhất của bóng đá thế giới. Trong hơn 2 thập kỷ dẫn dắt Manchester United, ông xây dựng nên một đế chế hùng mạnh, giành hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có 13 chức vô địch Premier League và 2 Champions League.

Dù nghỉ hưu từ năm 2013, Ferguson vẫn thường xuyên xuất hiện tại Old Trafford để cổ vũ đội bóng cũ. Sự hiện diện của ông luôn mang ý nghĩa đặc biệt với người hâm mộ "Quỷ đỏ".

Hiện chưa có thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của Sir Alex Ferguson, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng đây chỉ là biện pháp phòng ngừa.

Trở lại với trận đấu, MU sớm dẫn trước Liverpool 2-0 thuộc vòng 35 Premier League nhờ công của Matheus Cunha và Benjamin Sesko.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

