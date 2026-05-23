Hull trở lại Premier League

Hull City giành tấm vé thăng hạng Premier League theo cách không thể kịch tính hơn sau chiến thắng 1-0 trước Middlesbrough ở trận chung kết play-off Championship trên sân Wembley.

Hull City giành quyền trở lại Premier League theo cách không thể kịch tính hơn.

Trong trận đấu bị phủ bóng bởi bê bối “Spygate” và cái nóng hơn 28 độ C tại London hôm 23/5, Oli McBurnie trở thành người hùng với pha lập công ở phút bù giờ cuối cùng, mang về cho Hull khoản doanh thu ước tính lên tới 215 triệu bảng từ suất dự Premier League mùa tới.

Middlesbrough là đội nhập cuộc tốt hơn khi kiểm soát bóng vượt trội trong phần lớn thời gian hiệp một. Đội bóng của HLV Kim Hellberg tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, đáng kể nhất là cú đánh đầu vọt xà của David Strelec ở cự ly gần sau đường tạt chuẩn xác từ Alan Browne.

Hull City chơi lép vế trong khoảng 20 phút đầu và gần như không thể triển khai bóng cho những cầu thủ tấn công như Mo Belloumi hay Liam Millar. Tuy nhiên, càng về cuối hiệp một, đội bóng áo sọc vàng đen dần lấy lại thế trận.

Phút 39, McBurnie suýt mở tỷ số khi bật cao đánh đầu dội xà ngang từ quả tạt bên cánh trái của Ryan Giles. Đó cũng là lời cảnh báo đầu tiên thật sự của Hull City với hàng thủ Middlesbrough.

Sau giờ nghỉ, thế trận tiếp tục diễn ra giằng co. Middlesbrough cầm bóng nhiều nhưng bế tắc trong khâu dứt điểm. Hull City chủ động chơi thấp, chờ thời cơ phản công và duy trì sự chắc chắn nơi hàng thủ.

Khi trận đấu tưởng như phải bước vào hiệp phụ, khoảnh khắc định đoạt xuất hiện ở phút bù giờ thứ ba. Yu Hirakawa bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang khó chịu vào vùng cấm. Thủ môn Sol Brynn đẩy bóng ra không dứt khoát và McBurnie lập tức lao vào đá bồi tung lưới Middlesbrough.

Khoảnh khắc ấy khiến khu vực khán đài của Hull City bùng nổ. Tiền đạo người Scotland cũng có màn đáp trả hoàn hảo sau khi vừa bị HLV Steve Clarke loại khỏi danh sách đội tuyển Scotland dự World Cup 2026.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017 Hull City trở lại Premier League. Đáng chú ý, chỉ một năm trước họ còn phải vật lộn để trụ hạng Championship tới vòng cuối cùng.

Trong khi đó, Middlesbrough tiếp tục trở thành “kẻ thất bại quen thuộc” ở vòng play-off. Kể từ lần thăng hạng năm 1988, đội bóng này đã thua cả bốn chiến dịch play-off gần nhất.

CĐV Arsenal sung sướng sau chức vô địch Premier League 2025/26 Trận hòa 1-1 của Manchester City trước Bournemouth rạng sáng 1-1 giúp Arsenal chính thức vô địch Premier League sau 22 năm chờ đợi.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD