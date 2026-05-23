Đội bét bảng V.League tạo địa chấn

Tối 23/5, Đà Nẵng có trận đấu quả cảm tại vòng 24 V.League 2025/26 khi đánh bại Hải Phòng với tỷ số 2-0 trên sân nhà, qua đó tiếp tục nuôi cơ hội trụ hạng mong manh.

Makaric lập cú đúp giúp Đà Nẵng đánh bại Hải Phòng ở vòng 24. Ảnh: CLB Đà Nẵng.

Bị đánh giá thấp hơn, nhưng Đà Nẵng lại nhập cuộc đầy quyết tâm và chơi lấn lướt trước đối thủ. Đội bóng sông Hàn không ngần ngại đẩy cao đội hình, chủ động kiểm soát thế trận và liên tục tạo sức ép về phía khung thành Hải Phòng. Trong phần lớn thời gian hiệp một, các học trò của HLV Lê Đức Tuấn là những người làm chủ cuộc chơi dù gặp khó trong khâu dứt điểm.

Phút 34, nỗ lực của Đà Nẵng được đền đáp. Từ một tình huống phản công nhanh, Makaric bứt tốc vượt qua hàng thủ Hải Phòng trước khi đối mặt thủ môn và dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ trước đó.

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi Đà Nẵng tiếp tục là đội chiếm ưu thế. Họ duy trì khả năng kiểm soát bóng tốt, tổ chức nhiều pha tấn công nguy hiểm và khiến hàng thủ Hải Phòng liên tục phải chống đỡ. Những cơ hội ngon ăn tiếp tục được tạo ra, cho thấy quyết tâm lớn của đội bóng đang đứng cuối bảng.

Phút 81, Đà Nẵng có bàn thắng thứ hai để gần như định đoạt trận đấu. Từ đường căng ngang thuận lợi của Hồng Phúc, Makaric băng vào dứt điểm gọn gàng, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-0.

Ở chiều ngược lại, Hải Phòng không tạo ra được nhiều tình huống đáng chú ý. Cơ hội rõ rệt nhất của đội khách cũng đến ở phút 81 khi Antonio có pha dứt điểm trong thế thuận lợi. Tuy nhiên, thủ môn Văn Toản đã chơi xuất sắc để cứu thua, giữ sạch lưới cho đội chủ nhà.

Chung cuộc, Đà Nẵng giành chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục. Kết quả này giúp đội bóng sông Hàn vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 20 điểm, đẩy PVF-CAND trở lại vị trí cuối bảng và khiến cuộc đua trụ hạng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Đây mới là chiến thắng thứ 4 của Đà Nẵng mùa này. Giống như các mùa trước, càng tới giai đoạn quyết định, các đội nhóm cuối bảng càng thể hiện quyết tâm quật cường.

Ở các trận đấu cùng giờ, Ninh Bình hòa CA TP.HCM 1-1, trong khi Thanh Hóa cũng chia điểm với HAGL với tỷ số tương tự.

Xếp hạng V.League sau chiến thắng của Đà Nẵng ở vòng 24. Ảnh: VPF.