Đội bét bảng V.League suýt tạo địa chấn

Tối 22/5, PVF-CAND suýt tạo bất ngờ khi có bàn thắng sớm trước Thể Công - Viettel ở trận đấu sớm vòng 24 V.League 2025/26, tiếc rằng họ bị gỡ hòa, chấp nhận tỷ số 1-1.

Thể Công - Viettel bước vào trận đấu với vị thế cửa trên khi đang xếp thứ 2 và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua á quân. Trước đội cuối bảng như PVF-CAND, đội bóng áo lính nhanh chóng kiểm soát thế trận và dồn ép từ những phút đầu.

Tuy nhiên, kịch bản bất ngờ lại đến khá sớm. Phút 20, PVF-CAND được hưởng phạt đền sau tình huống Hà Văn Việt đi bóng trong vùng cấm và bị Văn Nam phạm lỗi. Trên chấm 11m, Reynolds Alastair lạnh lùng đánh bại thủ môn Văn Việt, mở tỷ số cho đội khách.

Bị dẫn bàn, Thể Công - Viettel gia tăng sức ép. Phút 31, Pedro Henrique tung cú sút phạt nguy hiểm từ ngoài vùng cấm, bóng đi sát cột dọc nhưng vẫn chưa thể mang về bàn gỡ. Dù kiểm soát bóng vượt trội, đội chủ nhà vẫn bế tắc trước hàng phòng ngự kín kẽ của PVF-CAND trong suốt hiệp một.

Sau giờ nghỉ, thế trận không có nhiều thay đổi. Thể Công - Viettel tiếp tục dâng cao đội hình, liên tục tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhâm Mạnh Dũng, Phan Tuấn Tài hay Wesley Nata đều có cơ hội nhưng hoặc thiếu chính xác, hoặc không thể đánh bại thủ môn Sỹ Huy.

Trong khi đó, PVF-CAND duy trì lối chơi phòng ngự kỷ luật, sẵn sàng lăn xả để hóa giải các pha dứt điểm của đối thủ. Đội bóng ngành công an cho thấy sự lì lợm đáng khen khi đứng vững trước sức ép lớn từ Thể Công - Viettel trong phần lớn thời gian trận đấu.

Phải đến phút 76, nỗ lực của đội chủ nhà mới được đền đáp. Từ đường treo bóng chuẩn xác của Phan Tuấn Tài, Đinh Xuân Tiến khống chế gọn gàng bằng ngực trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán, đánh bại Sỹ Huy để đưa trận đấu về thế cân bằng. Những phút còn lại, các học trò của HLV Popov tiếp tục dồn ép, nhưng không thể tìm thêm bàn thắng. PVF-CAND cũng không còn đủ sức để tạo ra bất ngờ, chấp nhận chia điểm sau 90 phút.

Kết quả hòa 1-1 giúp PVF-CAND tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng khi vươn lên thứ 12 với 18 điểm. Trong khi đó, Thể Công - Viettel dù vẫn giữ vị trí thứ hai với 50 điểm nhưng đánh rơi cơ hội gia tăng cách biệt, đồng thời đối mặt áp lực lớn từ phía sau khi Ninh Bình có thể rút ngắn khoảng cách.