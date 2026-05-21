Nhà vô địch chưa từng có trong lịch sử V.League

Đá 23 trận, thắng 19, giành trung bình 2,61 điểm mỗi trận, CLB Công an Hà Nội đang trên đường trở thành nhà vô địch đáng sợ nhất lịch sử V.League.

Tính đến hết vòng 23 mùa 2025/26, CLB Công an Hà Nội đã giành 60 điểm sau 23 trận, tức gần 2,61 điểm/trận. Họ không chỉ vô địch sớm mà còn đang sở hữu thành tích "khủng khiếp" mà chưa đội bóng nào trong lịch sử chạm tới. Kỷ lục trước đó thuộc về một đội bóng thủ đô khác là CLB Hà Nội ở mùa 2018, chỉ đạt 2,46 điểm trận.

Với 3 trận còn lại, Nguyễn Quang Hải thậm chí có thể phá sâu thành tích hiện tại. Họ hứa hẹn mùa giải sau còn bùng nổ hơn khi đang tiến hành chuẩn bị và bổ sung hàng loạt nhân sự chất lượng.

CAHN bắt tay vào việc "đại tu" nhân sự ngay sau khi vô địch. Ảnh: Minh Chiến.

Tiếp tục gia hạn hàng loạt trụ cột

Với việc trở thành đại diện Việt Nam tham dự vòng play-off Cúp C1 Châu Á, Cúp các CLB Đông Nam Á mùa tới, CLB Công an Hà Nội sớm bước vào giai đoạn chuẩn bị nhân sự cho hai đấu trường này. Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, đội bóng ngành công an ưu tiên giữ lại bộ khung nội binh giàu kinh nghiệm. Những cái tên như Phan Văn Đức, Nguyễn Văn Đức tiếp tục được đặt niềm tin. Trong khi đó, ngoại binh Leo Artur đạt được thỏa thuận tái ký hợp đồng. Thủ môn Nguyễn Filip cũng đang tiến gần đến việc hoàn tất gia hạn, qua đó đảm bảo sự ổn định nơi khung gỗ.

Một trong những thương vụ đáng chú ý nhất là kế hoạch mua đứt tiền vệ Stefan Mauk từ Melbourne City. Cầu thủ người Australia được đánh giá cao ở khả năng điều tiết lối chơi, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và sự phù hợp với triết lý của HLV Mano Polking. Để thuyết phục Mauk gắn bó lâu dài, CLB Công an Hà Nội sẵn sàng đề nghị mức lương tăng 30-40%, cho thấy quyết tâm giữ chân một “bộ não” nơi tuyến giữa.

Song song với đó, đội bóng này cũng tiến rất gần đến chữ ký của trung vệ Julien Mouillon. Sự xuất hiện của Mouillon tại Hà Nội từ giữa tháng 5 và việc anh trực tiếp theo dõi trận CAHN vô địch sớm là tín hiệu rõ ràng cho thấy thương vụ đang ở giai đoạn then chốt. Bản thân HLV Mano Polking đánh giá cao trung vệ sinh năm 1997 nhờ thể hình, khả năng tranh chấp và kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu.

CLB Công an Hà Nội sẽ gia hạn hợp đồng với tiền đạo Leo Artrur. Ảnh: CLB Công an Hà Nội.

Về phía Mouillon, anh cũng không giấu mong muốn được khoác áo một CLB giàu tham vọng, có cơ hội thi đấu quốc tế. Đây là điều mà CLB Công an Hà Nội hoàn toàn đáp ứng.

Bên cạnh đó, HLV Mano Polking còn đề xuất thêm nhiều phương án nhân sự trải rộng ở các thị trường trong nước, Đông Nam Á và châu Âu. Ban lãnh đạo CLB Công an Hà Nội đang tiến hành sàng lọc hồ sơ, đánh giá chuyên môn trước khi bước vào đàm phán cụ thể. Đây được xem là bước đi thận trọng nhưng cần thiết, nhằm đảm bảo mỗi bản hợp đồng mới đều thực sự nâng tầm đội hình.

Trước đó, nhà đương kim vô địch V.League cũng đã hoàn tất việc gia hạn với hàng loạt trụ cột như Đoàn Văn Hậu, Lê Phạm Thành Long, Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh hay Alan. Việc giữ chân bộ khung này giúp đội bóng duy trì sự ổn định, đồng thời tạo nền tảng để các tân binh hòa nhập nhanh chóng.

Chiều ngược lại, sau khi kết thúc mùa giải, đội bóng này sẽ nói lời chia tay hai ngoại binh Hugo Gomes và Vitao. Đây là những nhân tố từng đóng vai trò quan trọng trong hành trình giành ngôi Á quân Cúp các CLB Đông Nam Á 2024/25. Dù vậy, trước yêu cầu nâng tầm đội hình, ban huấn luyện cho rằng bộ đôi này không còn phù hợp với định hướng dài hạn.

Trung vệ Hugo Gomes sẽ nói lời chia tay đội bóng sau hai mùa gắn bó. Ảnh: CLB Công an Hà Nội.

CLB Công an Hà Nội cần xác nhận đáp ứng đủ tiêu chí

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi công văn yêu cầu CLB Công an Hà Nội xác nhận khả năng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí tham dự Cúp C1 châu Á và Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26. Đội bóng ngành công an có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, đăng ký và đảm bảo các điều kiện theo quy định của AFC và AFF đúng thời hạn. Trong trường hợp không vượt qua vòng play-off Cúp C1 châu Á, CLB Công an Hà Nội sẽ tham dự AFC Champions League Two mùa tới (Cúp C2 châu Á).

Trong bối cảnh phải căng sức trên nhiều đấu trường, bài toán nhân sự rõ ràng là ưu tiên số một với CLB Công an Hà Nội. Việc chủ động thanh lọc lực lượng, giữ chân trụ cột và bổ sung những cái tên chất lượng cho thấy đội bóng này không chỉ hướng tới việc “góp mặt” ở Cúp C1 châu Á mà còn đặt mục tiêu tiến sâu.

Sau chức vô địch V.League, CLB Công an Hà Nội đang bước vào một chương mới với tham vọng lớn hơn. Và nếu những kế hoạch nhân sự của HLV Mano Polking được hiện thực hóa, đội bóng ngành công an hoàn toàn có thể trở thành đại diện đáng gờm của bóng đá Việt Nam ở sân chơi châu lục.

Bảng xếp hạng V.League sau vòng 23. Đồ họa: VPF.