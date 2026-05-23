Premier League công bố Fernandes hay nhất mùa

Chiều tối 23/5, Bruno Fernandes chính thức được Premier League vinh danh "Cầu thủ hay nhất mùa 2025/26".

Đây là phần thưởng xứng đáng cho mùa giải bùng nổ của Fernandes trong màu áo Manchester United. Anh đóng vai trò trung tâm trong hành trình giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ 3 và giành vé trở lại Champions League.

Bài đăng thông báo Fernandes hay nhất mùa của Premier League.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha trực tiếp góp dấu giày vào 28 bàn thắng, gồm 8 pha lập công và 20 kiến tạo. Con số này giúp anh san bằng kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải Ngoại hạng Anh của Kevin De Bruyne và Thierry Henry.

Không chỉ dừng lại ở kiến tạo, Fernandes còn đi vào lịch sử Manchester United khi vượt qua kỷ lục của David Beckham về số lần tạo cơ hội trong một mùa giải Premier League. Tính tổng thể, anh tạo ra tới 132 cơ hội, nhiều nhất giải đấu.

Trước đó, Fernandes cũng được Hiệp hội nhà báo bóng đá Anh vinh danh Cầu thủ hay nhất năm. Fernandes trở thành cầu thủ Manchester United thứ 7 giành giải thưởng này, nối tiếp những huyền thoại như Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo hay Wayne Rooney.

Cựu sao Sporting Lisbon còn mục tiêu là thực hiện thêm ít nhất một pha kiến tạo nữa khi MU chạm trán Brighton ở vòng 38 Premier League vào ngày 24/5. Nếu thành công, anh sẽ độc chiếm kỷ lục kiến tạo nhiều nhất một mùa giải Ngoại hạng Anh.

Tối 17/5, Manchester United đánh bại Nottingham Forest với tỷ số 3-2 ở vòng 37 Premier League.

