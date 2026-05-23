Ronaldo chi tiền khủng sau chức vô địch Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo khép lại mùa giải 2025/26 đầy viên mãn khi vô địch Saudi Pro League cùng Al Nassr và hoàn thiện biệt thự 35 triệu euro tại Bồ Đào Nha.

Siêu biệt thự của CR7 khiến người ta phải choáng ngợp.

Theo Transfer New Live, bất động sản này có giá trị khoảng 35 triệu euro và mất gần 3 năm để hoàn thiện. Căn biệt thự nằm tại khu Quinta da Marinha, một trong những khu dân cư đắt đỏ và riêng tư nhất Bồ Đào Nha.

Ngôi nhà sở hữu 8 phòng ngủ cao cấp, toàn bộ đều có phòng tắm riêng với các chi tiết xa xỉ như vòi nước mạ vàng. Ngoài ra, công trình còn có hồ bơi trong nhà và ngoài trời, phòng gym cá nhân, rạp chiếu phim riêng, đường hầm ngầm bí mật cùng lối đi thẳng ra bãi biển. Nội thất được hoàn thiện bằng đá cẩm thạch Italy cao cấp.

Đáng chú ý, thời điểm biệt thự hoàn thành đến ngay sau mùa giải đặc biệt của Ronaldo tại Saudi Arabia. Ở tuổi 41, siêu sao người Bồ Đào Nha ghi cú đúp trong trận thắng Damac để giúp Al Nassr vô địch Saudi Pro League 2025/26, qua đó chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 2019 của CLB. Đây cũng là chức vô địch quốc nội đầu tiên của Ronaldo kể từ khi gia nhập đội bóng Saudi Arabia.

Nhiều nguồn tin cho biết Ronaldo xem biệt thự tại Cascais là nơi sinh sống lâu dài sau khi treo giày. Trong bối cảnh sự nghiệp đang đi tới những năm cuối cùng, công trình này được xem như biểu tượng cho cuộc sống thượng lưu mà CR7 xây dựng sau hơn hai thập kỷ thống trị bóng đá thế giới.

Ronaldo đã sẵn sàng cho World Cup 2026 28 bàn thắng sau 30 lần ra sân cho Al Nassr mùa giải 2025/26. Ronaldo đến World Cup 2026 với thông số của một cầu thủ đang vào đoạn chín của sự nghiệp chứ không phải người 41 tuổi.