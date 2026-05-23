CĐV Arsenal mở hội ăn mừng tại Việt Nam

Đông đảo CĐV Arsenal tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội và TP.HCM trong sự kiện diễu hành xe bus mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh chiều 23/5.

CĐV Arsenal mở hội ăn mừng tại TP.HCM chiều 23/5.

Chiều 23/5, sự kiện diễu hành xe bus mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal diễn ra sôi động tại Hà Nội và TP.HCM, thu hút đông đảo người hâm mộ tham gia. Chương trình do FPT Play phối hợp cùng Hội CĐV Arsenal tại Việt Nam tổ chức.

Tại hai thành phố lớn, hàng nghìn CĐV khoác áo đỏ trắng, cầm cờ và biểu ngữ phủ kín nhiều tuyến phố trung tâm. Không khí lễ hội được đẩy lên cao khi đoàn xe bus diễu hành xuất hiện cùng các nghệ sĩ, bình luận viên và khách mời quen thuộc với cộng đồng yêu bóng đá.

Ở Hà Nội, đoàn diễu hành đi qua nhiều khu vực trung tâm, tạo nên cảnh tượng náo nhiệt hiếm thấy với tiếng hò reo kéo dài suốt hành trình. Trong khi đó tại TP.HCM, người hâm mộ Arsenal cũng tập trung đông đảo từ sớm để hòa vào bầu không khí ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên của đội bóng sau nhiều năm chờ đợi.

Sự kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội với hàng loạt hình ảnh và video ghi lại cảnh người hâm mộ phủ đỏ đường phố. Nhiều CĐV cho biết họ chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, đặc biệt sau mùa giải giàu cảm xúc của thầy trò Mikel Arteta.

Không chỉ là hoạt động ăn mừng đơn thuần, chương trình còn cho thấy sức hút lớn của Arsenal tại Việt Nam. Những màn giao lưu giữa khách mời và người hâm mộ giúp bầu không khí bóng đá cuối tuần trở nên sôi động hơn trước khi mùa giải khép lại.