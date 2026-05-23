Roberto Mancini rộng cửa trở lại tuyển Italy

Thông tin Roberto Mancini có thể tái xuất trên ghế HLV trưởng tuyển Italy đang gây chú ý lớn với truyền thông nước này.

Ivan Zazzaroni, Giám đốc tờ Corriere dello Sport, khẳng định trên Radio Kiss Kiss rằng khả năng Roberto Mancini trở thành HLV tiếp theo của đội tuyển Italy lên tới “99,9%”. Phát biểu này nhanh chóng làm dấy lên đồn đoán về việc Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) đang xúc tiến kế hoạch đưa nhà cầm quân 61 tuổi trở lại.

Mancini từng dẫn dắt tuyển Italy giai đoạn 2018-2023 và được xem là một trong những HLV thành công nhất lịch sử đội bóng áo thiên thanh trong kỷ nguyên hiện đại. Dưới thời cựu thuyền trưởng người Italy, đội vô địch UEFA EURO 2020 sau chiến thắng trước tuyển Anh ở trận chung kết trên sân Wembley.

Tuy nhiên, Mancini bất ngờ từ chức vào tháng 8/2023 để nhận lời dẫn dắt tuyển Saudi Arabia. Quyết định này từng khiến ông vấp phải nhiều chỉ trích từ truyền thông và người hâm mộ Italy.

Sau quãng thời gian không thành công như kỳ vọng tại Saudi Arabia, tương lai Mancini tiếp tục trở thành đề tài được quan tâm. Trong bối cảnh tuyển Italy cần sự ổn định và kinh nghiệm cho giai đoạn mới, khả năng chiến lược gia sinh năm 1964 trở lại đang được đánh giá rất cao.

Dù vậy, phía FIGC hiện chưa đưa ra thông báo chính thức về vấn đề này. Italy đang trong công cuộc tái thiết lại nền bóng đá sau thảm họa tại vòng loại World Cup 2026. Nhà vô địch World Cup 2006 đã 3 lần liên tiếp vắng mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là điều mà có nằm mơ, các ''tifosi'' cũng không thể nghĩ đến.

