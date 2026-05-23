Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Roberto Mancini rộng cửa trở lại tuyển Italy

  • Thứ bảy, 23/5/2026 17:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thông tin Roberto Mancini có thể tái xuất trên ghế HLV trưởng tuyển Italy đang gây chú ý lớn với truyền thông nước này.

Mancini trở lại, liệu Italy có hồi sinh?

Ivan Zazzaroni, Giám đốc tờ Corriere dello Sport, khẳng định trên Radio Kiss Kiss rằng khả năng Roberto Mancini trở thành HLV tiếp theo của đội tuyển Italy lên tới “99,9%”. Phát biểu này nhanh chóng làm dấy lên đồn đoán về việc Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) đang xúc tiến kế hoạch đưa nhà cầm quân 61 tuổi trở lại.

Mancini từng dẫn dắt tuyển Italy giai đoạn 2018-2023 và được xem là một trong những HLV thành công nhất lịch sử đội bóng áo thiên thanh trong kỷ nguyên hiện đại. Dưới thời cựu thuyền trưởng người Italy, đội vô địch UEFA EURO 2020 sau chiến thắng trước tuyển Anh ở trận chung kết trên sân Wembley.

Tuy nhiên, Mancini bất ngờ từ chức vào tháng 8/2023 để nhận lời dẫn dắt tuyển Saudi Arabia. Quyết định này từng khiến ông vấp phải nhiều chỉ trích từ truyền thông và người hâm mộ Italy.

Sau quãng thời gian không thành công như kỳ vọng tại Saudi Arabia, tương lai Mancini tiếp tục trở thành đề tài được quan tâm. Trong bối cảnh tuyển Italy cần sự ổn định và kinh nghiệm cho giai đoạn mới, khả năng chiến lược gia sinh năm 1964 trở lại đang được đánh giá rất cao.

Dù vậy, phía FIGC hiện chưa đưa ra thông báo chính thức về vấn đề này. Italy đang trong công cuộc tái thiết lại nền bóng đá sau thảm họa tại vòng loại World Cup 2026. Nhà vô địch World Cup 2006 đã 3 lần liên tiếp vắng mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là điều mà có nằm mơ, các ''tifosi'' cũng không thể nghĩ đến.

Pep là HLV trong mơ của tuyển Italy Trong công cuộc tái thiết nền bóng đá Italy đang lao dốc. Pep Guardiola như niềm hy vọng của người hâm mộ sắc màu thiên thanh.

Theo Hernandez thành tâm điểm scandal ở Italy

Những thông tin mới liên quan đến vụ bê bối tiệc tùng bị cho là xảy ra trong giới cầu thủ Serie A tiếp tục gây chấn động bóng đá Italy.

20:26 12/5/2026

Ghi bàn loại Italy, tuyển thủ Hàn Quốc mất trắng sự nghiệp

Bàn thắng vàng của Ahn Jung-hwan vào lưới Italy tại vòng 1/8 World Cup 2002 giúp Hàn Quốc vào tứ kết, nhưng cũng đẩy tiền đạo này vào giai đoạn đen tối nhất sự nghiệp.

09:51 24/4/2026

FIFA dậy sóng vì đề xuất cứu Italy

Ý tưởng đưa Italy thay Iran dự World Cup 2026 không chỉ gây sốc, mà còn phơi bày nguy cơ bóng đá bị chi phối bởi chính trị và đặc quyền.

06:03 24/4/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Thái Viên

Manici Italy World Cup

    Đọc tiếp

    CDV Arsenal mo hoi an mung tai Viet Nam hinh anh

    CĐV Arsenal mở hội ăn mừng tại Việt Nam

    2 giờ trước 16:18 23/5/2026

    0

    Đông đảo CĐV Arsenal tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội và TP.HCM trong sự kiện diễu hành xe bus mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh chiều 23/5.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý