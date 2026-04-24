FIFA dậy sóng vì đề xuất cứu Italy

Ý tưởng đưa Italy thay Iran dự World Cup 2026 không chỉ gây sốc, mà còn phơi bày nguy cơ bóng đá bị chi phối bởi chính trị và đặc quyền.

World Cup 2026 đứng trước cơn bão quyền lực.

FIFA World Cup 2026 còn chưa khai màn, nhưng những tranh cãi quanh giải đấu đã nóng lên dữ dội. Lần này, tâm điểm không nằm ở chuyên môn, sân vận động hay công nghệ, mà ở câu hỏi tưởng như khó tin: nếu tuyển Iran không thể tham dự, liệu tuyển Italy có thể được đưa vào thay thế?

Ý tưởng ấy được nêu ra bởi Paolo Zampolli, đặc phái viên của Donald Trump. Ông xác nhận đề xuất phương án này với Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Lập luận được đưa ra nghe rất “hợp lý” với những ai chỉ nhìn bóng đá bằng ánh hào quang quá khứ: Italy có 4 chức vô địch World Cup, là thương hiệu lớn, là đội tuyển giàu truyền thống, xứng đáng xuất hiện ở ngày hội lớn.

Nhưng World Cup không phải lễ trao giải danh tiếng. Đây là sân chơi của thành tích hiện tại.

Italy không vượt qua vòng loại, nghĩa là họ không đủ điều kiện thể thao để có mặt. Nếu một đội tuyển lớn có thể quay lại bằng cánh cửa hậu trường, toàn bộ hệ thống cạnh tranh sẽ bị xúc phạm.

Khi quyền lực muốn viết lại luật chơi

Điều đáng lo không phải bản thân đề xuất của Zampolli. Nhiều nguồn tin bóng đá quốc tế bác bỏ khả năng này và gọi đó là chuyện vô lý.

Điều đáng lo là vì sao một ý tưởng như thế lại có đất sống. Câu trả lời nằm ở sự mơ hồ trong điều lệ FIFA.

Quy định hiện hành cho phép FIFA có “toàn quyền quyết định” nếu một đội bị loại hoặc rút lui khỏi World Cup. Không có tiêu chí rõ ràng. Không có quy trình cụ thể. Không có cam kết minh bạch.

Tuyển Italy bỏ lỡ World Cup 2026.

Khoảng trống pháp lý ấy biến mọi khủng hoảng thành cơ hội cho vận động hành lang. Khi luật không nói rõ ai được vào, người có ảnh hưởng sẽ muốn lên tiếng trước.

Trong thế giới bóng đá hiện đại, điều đó cực kỳ nguy hiểm. Một giải đấu có hàng tỷ người theo dõi không thể vận hành bằng những quyết định cảm tính hay quan hệ cá nhân.

Mối quan hệ gần gũi giữa Infantino và Trump càng khiến dư luận đặt dấu hỏi. Hình ảnh Chủ tịch FIFA trao giải “Hòa bình FIFA - Bóng đá đoàn kết thế giới” cho Trump tại lễ bốc thăm World Cup từng gây tranh cãi mạnh mẽ. Nhiều người cho rằng FIFA ngày càng tiến gần vai trò ngoại giao quyền lực hơn là tổ chức trung lập điều hành bóng đá.

Nếu cảm giác đó lan rộng, uy tín World Cup sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.

Nếu Iran rút lui, công bằng phải là ưu tiên số một

Đến thời điểm này, FIFA vẫn muốn Iran tham dự giải đấu. Nhưng nếu tình hình địa chính trị hoặc an ninh khiến điều đó bất khả thi, FIFA buộc phải chọn hướng xử lý hợp lý.

Và hướng hợp lý không phải Italy. Nhiều nhà quản lý cho rằng suất thay thế nên thuộc về đội đứng kế tiếp ở vòng loại châu Á, tức UAE. Đây là phương án hợp logic nhất, bởi nó tôn trọng hệ thống thi đấu đã hoàn tất.

Nếu FIFA chọn một đội ngoài quy trình chỉ vì tên tuổi, họ sẽ gửi đi thông điệp độc hại: luật lệ dành cho số đông, ngoại lệ dành cho người nổi tiếng.

Khi đó, các liên đoàn nhỏ có quyền đặt câu hỏi: vì sao họ phải đá hàng chục trận vòng loại nếu các ông lớn luôn có lối tắt?

Liệu tuyển Iran có thể dự World Cup 2026?

Bóng đá từng có tiền lệ thay đội phút chót. Đan Mạch thay Nam Tư ở Euro 1992 rồi vô địch. Nhưng trường hợp ấy dựa trên cấu trúc khu vực và hoàn cảnh rõ ràng, không phải một cuộc “mời bổ sung” cho đội tuyển giàu danh tiếng.

World Cup 2026 vốn đã nhạy cảm khi diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico giữa thời kỳ thế giới phân cực mạnh. Chỉ cần một quyết định thiếu minh bạch, giải đấu có thể biến thành chiến trường dư luận.

FIFA thường nói bóng đá có thể đoàn kết thế giới. Điều đó chỉ đúng khi bóng đá còn công bằng.

Người hâm mộ chấp nhận thắng thua, bất ngờ, sai lầm trọng tài, thậm chí cả bi kịch loại đau đớn. Nhưng họ khó chấp nhận cảm giác kết quả bị điều chỉnh bởi những căn phòng kín.

Italy là đội tuyển lớn, giàu lịch sử và luôn hấp dẫn World Cup. Nhưng muốn có mặt, họ phải giành vé như mọi đội khác. Iran cũng không nên bị biến thành quân cờ trong cuộc chơi địa chính trị.

World Cup 2026 cần những bàn thắng, những cuộc lội ngược dòng và cảm xúc sân cỏ. Nó không cần những đề xuất cho thấy quyền lực đang cố viết lại luật chơi. Nếu FIFA không giữ được nguyên tắc lúc này, ngày hội lớn nhất hành tinh sẽ bước vào giải đấu với vết nứt từ trước tiếng còi khai cuộc.