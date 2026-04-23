Mỹ đề xuất thay tuyển Iran bằng Italy tại World Cup

  • Thứ năm, 23/4/2026 13:45 (GMT+7)
Đặc phái viên của ông Trump đề xuất loại đội tuyển Iran để đưa Italy vào World Cup, động thái được cho là liên quan đến toan tính ngoại giao và căng thẳng chính trị.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tại Ai Cập, vào năm 2025. Ảnh: Reuters.

Theo tờ Financial Times, kế hoạch này không đơn thuần mang yếu tố thể thao, mà còn nhằm hàn gắn mối quan hệ đang rạn nứt giữa ông Trump và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni. Căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo bùng phát sau khi Tổng thống Mỹ công kích Giáo hoàng Leo liên quan đến cuộc chiến với Iran.

Ông Paolo Zampolli, đặc phái viên của Tổng thống Trump, xác nhận đã trực tiếp đề xuất ý tưởng này với cả ông Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

“Tôi có thể xác nhận đã đề xuất với Tổng thống Trump và ông Infantino rằng tuyển Italy nên thay thế tuyển Iran tại World Cup. Là người gốc Italy, tôi luôn mơ được thấy Azzurri thi đấu tại một kỳ World Cup tổ chức trên đất Mỹ. Với bốn chức vô địch, họ hoàn toàn xứng đáng”, ông Zampolli nói với Financial Times.

Đề xuất trên ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn, không chỉ vì yếu tố chính trị xen lẫn thể thao, mà còn bởi tính nhạy cảm liên quan đến việc thay đổi suất tham dự một giải đấu tầm cỡ toàn cầu.

Hiện Nhà Trắng, FIFA, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) và Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) đều chưa đưa ra phản hồi chính thức trước các yêu cầu bình luận.

Đội tuyển Italy trong vòng đấu loại FIFA World Cup 2026 tại sân vận động San Siro ở Milan (Italy) tháng 11/2025. Ảnh: Reuters

Về phía Italy, đội tuyển quốc gia vừa trải qua cú sốc lớn hồi tháng 3 khi tiếp tục lỡ hẹn với World Cup lần thứ ba liên tiếp, sau thất bại trong loạt sút luân lưu trước Bosnia và Herzegovina ở trận play-off. Điều này càng khiến đề xuất “đặc cách” trở nên gây tranh cãi, khi Italy không giành quyền tham dự theo con đường thi đấu thông thường.

Trong khi đó, Financial Times cho biết Iran đã phát đi thông báo khẳng định sẵn sàng tham dự World Cup và có kế hoạch góp mặt theo đúng lịch trình. Tuy nhiên, Reuters chưa thể xác minh độc lập thông tin này.

Trước đó, Tehran từng tuyên bố sẽ chỉ đưa ra quyết định cuối cùng về việc tham dự giải đấu sau khi nhận được phản hồi từ FIFA liên quan đến đề xuất chuyển địa điểm thi đấu của đội tuyển Iran từ Mỹ sang Mexico, trong bối cảnh căng thẳng chính trị với Washington.

Đề xuất thay thế tuyển Iran bằng Italy, nếu được xem xét nghiêm túc, có thể tạo ra tiền lệ chưa từng có trong lịch sử World Cup, nơi các suất tham dự vốn được quyết định hoàn toàn dựa trên kết quả thi đấu vòng loại.

Giới quan sát cho rằng động thái này phản ánh sự đan xen ngày càng rõ nét giữa chính trị và thể thao ở cấp độ toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Phương Linh

World Cup Donald Trump Ai Cập Mỹ Mexico Iran Italy FIFA ông Trump Gianni Infantino

Tàu chiến lớp Trump: 'Quái vật' 17 tỷ USD của Hải quân Mỹ

Tạp chí quân sự Mỹ The Top War Zone sáng nay 23/4 hé lộ những chi tiết quan trọng về chương trình thiết giáp hạm lớp Trump - dự án tham vọng nhất trong nhiều thập niên, với chi phí ước tính lên tới 17 tỷ USD cho mỗi tàu.

