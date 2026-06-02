Israel tuyên bố Mỹ ủng hộ các cuộc tấn công trả đũa ở Lebanon

Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố Mỹ ủng hộ Israel tấn công quận Dahiyeh ở Beirut, nếu Hezbollah tiếp tục oanh tạc miền bắc nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Netanyahu đã có cuộc điện đàm căng thẳng vào hôm thứ Hai. Ảnh: Reuters.

Ông Katz giải thích: “Theo yêu cầu từ phía Mỹ, cho đến ngày hôm qua, IDF đã kiềm chế thực hiện các cuộc tấn công lớn vào Beirut nhằm tạo điều kiện cho nỗ lực đạt được thỏa thuận với Iran”.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết ông Netanyahu đã thông báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định trả đũa Hezbollah tại Lebanon trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo vào hôm thứ Hai.

“Mỹ đã tán thành nguyên tắc này và thông báo cho chính phủ Lebanon cùng tất cả các bên liên quan: Nếu cộng đồng dân cư Israel bị tấn công, Beirut cũng sẽ phải chịu điều tương tự”, ông Katz khẳng định.

Trước đó vào hôm thứ Hai, CNN dẫn hai nguồn tin am hiểu cuộc hội đàm cho biết ông Trump đã thúc ép ông Netanyahu giảm bớt quy mô các kế hoạch quân sự tại Lebanon. Nguồn tin tiết lộ ông Trump thậm chí đã sử dụng từ ngữ gay gắt để bày tỏ sự phản đối đối với chiến dịch tấn công này, do lo ngại nó sẽ làm đảo lộn nỗ lực trung gian tìm kiếm một thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran.

Nhà Trắng hiện chưa bình luận về nội dung cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Netanyahu.

Ông Katz ám chỉ khu vực miền nam Lebanon nên chuẩn bị cho một cuộc tấn công sắp xảy ra trong bối cảnh lập trường của Israel đã thay đổi.

“Nếu các cộng đồng Israel tiếp tục bị oanh tạc, chúng tôi sẽ tấn công quận Shiite Dahiyeh ở Beirut. Sẽ không còn tình trạng Beirut giữ được sự yên bình trong khi người dân Israel đang phải hứng chịu bom đạn”, ông Katz nhấn mạnh.

Thế khó của ông Netanyahu

Đối mặt với áp lực nặng nề trong nước đòi hỏi phải hành động chống lại Hezbollah, Thủ tướng Netanyahu hôm thứ Hai công bố kế hoạch tấn công nhóm này ngay tại thủ đô Lebanon. Tuy nhiên chỉ vài giờ sau, chiến dịch đã bị gác lại sau sự can thiệp của Tổng thống Trump.

Thủ tướng Israel đang chịu sức ép ngày càng lớn phải leo thang xung đột khi tên lửa của Hezbollah bắn sâu hơn vào lãnh thổ Israel, còn máy bay không người lái mang thuốc nổ liên tục gây thương vong cho binh sĩ nước này.

Nghị sĩ phe đối lập Avigdor Liberman hôm thứ Hai nhận định Israel đáng lẽ phải ném bom Dahiyeh từ lâu, đồng thời tuyên bố “cứ hai ngôi nhà ở đó thì có một nhà liên quan đến Hezbollah”. Bản thân quân đội Israel cũng ra sức thúc đẩy việc tái khởi động các cuộc tấn công vào thủ đô của Lebanon.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn với Iran có hiệu lực vào tháng 4, Mỹ về cơ bản đã cấm Israel tấn công Beirut. Thay vào đó, Israel chỉ thực hiện làn sóng không kích vào miền nam Lebanon và Thung lũng Beqaa.

Trong suốt thời gian tạm đình chiến, Israel oanh tạc Beirut hai lần nhằm triệt hạ các chỉ huy cấp cao của Hezbollah.

Khi thời gian trôi qua trong ngày thứ Hai không có cuộc tấn công nào diễn ra, dư luận bắt đầu dấy lên đồn đoán rằng động thái này đã bị Nhà Trắng bác bỏ.

Đến buổi tối, ông Trump đã làm rõ chỉ thị cho ông Netanyahu sau một cuộc điện đàm gay gắt. “Sẽ không điều bộ binh đến Beirut, và bất kỳ lực lượng nào đang trên đường đến đều đã được yêu cầu quay trở lại”, ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội.

Là người từng nhiều lần ca ngợi mối quan hệ với ông Trump, ông Netanyahu khó có khả năng công khai thách thức Tổng thống Mỹ.

Tất cả những diễn biến này lại đang xảy ra trong bối cảnh một cuộc bầu cử đang cận kề tại Israel - nơi ông Netanyahu hiện không có bất kỳ chiến thắng quyết định nào để cử tri nhìn vào, dù là ở Lebanon, Gaza hay Iran.