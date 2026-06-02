'Tàu hàng Mỹ - Israel' trúng đòn tên lửa hành trình Iran

Đoạn video do hãng tin Fars đăng tải cho thấy một tàu chở hàng thuộc hãng MSC bị thủng một lỗ lớn ở mạn phải, ngay sát mực nước biển.

Trước đó, tối muộn ngày 1/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã sử dụng tên lửa hành trình tấn công con tàu mà họ xác định là “MSC Sariska”.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) - đơn vị giám sát vận tải biển trong khu vực - xác nhận con tàu bị tấn công trên Vịnh Ba Tư, cách cảng Umm Qasr của Iraq khoảng 40 hải lý về phía đông nam.

Ngoài đòn tập kích tên lửa, còn một vụ nổ do máy bay không người lái (UAV) gây ra, dẫn đến hỏa hoạn cục bộ trên tàu nhưng đã được dập tắt.

Các cơ quan chức năng cho biết toàn bộ thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn và không có thương vong. Vụ việc đang được khẩn trương điều tra, đồng thời khuyến cáo tàu thuyền phải duy trì trạng thái thận trọng khi di chuyển qua khu vực này.

Hai binh lính Mỹ, Anh thiệt mạng trong tai nạn huấn luyện

Ngày 1/6, Lục quân Mỹ và Bộ Quốc phòng Anh đồng loạt công bố thông tin một binh lính Lục quân Mỹ và một quân nhân Anh đã thiệt mạng trong lúc tham gia diễn tập quân sự hôm Chủ nhật tại Căn cứ Không quân Erbil ở miền bắc Iraq.

Một binh lính Lục quân Mỹ ngồi trên cửa bốc dỡ đuôi của máy bay trực thăng Boeing CH-47 Chinook bay trên bầu trời Erbil, Iraq. Ảnh: Lục quân Mỹ.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Lục quân Mỹ (USARCENT) cùng Tập đoàn quân số 3 thông báo về ca tử vong này qua một bài đăng trên mạng xã hội X, song không cung cấp chi tiết về nội dung huấn luyện hay bối cảnh dẫn đến tai nạn.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Anh cũng phát đi thông báo "với niềm tiếc thương sâu sắc" về việc một binh lính thuộc lục quân nước này tử vong trong tai nạn huấn luyện tại miền bắc Iraq, đồng thời gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc tới gia đình cùng bạn bè của người bị nạn.

Iran đang xem xét dự thảo hòa bình, kêu gọi "không công khai các bất đồng"

Ngày 2/6, Hãng thông tấn Mehr dẫn lời một nguồn tin am hiểu giấu tên cho biết, dự thảo đề xuất cuối cùng của Iran cho một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Mỹ vẫn đang trong quá trình xem xét tại Tehran và chưa được gửi trả lại cho bên trung gian.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình, nội bộ Iran đang phát đi lời kêu gọi đồng thuận cao độ. Ông Ahmad Naderi, thành viên Đoàn chủ tịch Quốc hội Iran, đã lên tiếng hối thúc các nhà lãnh đạo và phe phái chính trị nội địa không công khai các bất đồng, cảnh báo hành động chia rẽ trong thời điểm này là "mang tính đe dọa và nguy hiểm".

Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn ISNA, ông Naderi nhấn mạnh: "Trong bối cảnh thời chiến hiện nay, việc tất cả các lực lượng thiết lập một mặt trận thống nhất là điều tối quan trọng. Cần đặc biệt lưu ý rằng chiến trường không chỉ giới hạn ở khía cạnh quân sự, mặt trận ngoại giao cũng là một cấu phần khác của cục diện này".

Ông khẳng định việc duy trì khối đại đoàn kết toàn dân trong giai đoạn im tiếng súng không đơn thuần là một khuyến nghị chính trị, mà là điều kiện tiên quyết để bảo toàn quyền lực quốc gia và vô hiệu hóa chiến lược của đối phương.