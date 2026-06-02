Ông Trump nói không quan tâm về đàm phán Iran, dầu vượt mốc 100 USD

Các tuyên bố trái chiều từ Tổng thống Donald Trump về tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran đang gây ra những biến động mạnh trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Chỉ trong ngày 1/6, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra những thông điệp khác nhau trên mạng xã hội và truyền thông. Ban đầu, ông khẳng định các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang tiếp diễn với “tốc độ nhanh chóng”.

Tuyên bố này trái ngược với báo cáo trước đó từ hãng thông tấn Tasnim của Iran, rằng Tehran đã chủ động ngưng thảo luận với Washington để phản đối cuộc tấn công của Israel vào Lebanon. Tuy nhiên, ngay sau đó, xuất hiện trên kênh CNBC, ông Trump lại bất ngờ tuyên bố không bận tâm nếu cuộc đàm phán với Iran chấm dứt.

“Thành thật mà nói, tôi không quan tâm nếu chúng chấm dứt. Tôi thực sự không quan tâm. Tôi hoàn toàn không bận lòng về điều đó”, Tổng thống Mỹ khẳng định.

Trước những động thái mới từ Mỹ và Iran, giá dầu giao tương lai chính thức vượt qua mốc 100 USD dù mức giá khi mở cửa phiên giao dịch hôm nay thấp hơn mức này đáng kể.

Mặc dù vậy, ông Trump vẫn tỏ ra lạc quan và cho biết không hề lo ngại về đà tăng của giá dầu: “Tôi nghĩ giá dầu sẽ giảm mạnh như một hòn đá rơi trong một tương lai rất gần”. Tổng thống Mỹ cho rằng mình sẽ đạt được một thỏa thuận với Iran nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn và mở cửa trở lại Eo biển Hormuz trong tuần tới.

Trả lời hãng tin ABC News, ông cho biết bản thân vẫn chưa chấp thuận bản ghi nhớ ghi nhớ (MoU) về việc mở cửa eo biển này vì “vẫn cần phải đạt được thêm một vài điều khoản nữa”.

Trong khi đó, giới phân tích và các doanh nghiệp năng lượng đang đặt trong trạng thái báo động. Ít nhất một giám đốc điều hành trong ngành đã cảnh báo rằng, tình trạng khan hiếm nguồn cung dự trữ hiện tại kết hợp với bất ổn địa chính trị có thể kích hoạt một kịch bản tồi tệ, đẩy giá dầu chạm mốc 150 USD hoặc thậm chí 160 USD một thùng. Nếu dự báo này thành hiện thực, nền kinh tế toàn cầu chắc chắn sẽ phải đối mặt với những hệ lụy khổng lồ.