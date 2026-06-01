Thủ tướng Hàn Quốc có thể từ chức trong những ngày tới

Theo các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, Thủ tướng Kim Min-seok dự định sẽ từ chức trong những ngày tới để chuẩn bị cho cuộc bầu lãnh đạo đảng Dân chủ (DP) cầm quyền.

Thủ tướng Kim Min-seok. Ảnh: Yonhap.

Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Thủ tướng nước này Kim Min-seok dự định sẽ bày tỏ ý định từ chức với Tổng thống Lee Jae-myung ngay sau cuộc bầu cử địa phương dự kiến kết thúc vào ngày 3/6 tới, tức thời điểm sau đây 2 ngày.

Mục đích cơ bản của diễn biến này được cho là để chuẩn bị tham gia tranh cử chức lãnh đạo đảng Dân chủ (DP) cầm quyền - vị trí sẽ được quyết định tại Đại hội Đảng toàn quốc diễn ra vào tháng 8 tới, đồng thời cũng nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Tổng thống Lee Jae-myung thực hiện một đợt cải tổ Nội các một phần, thay thế một số nhân vật then chốt để làm mới bộ máy chính quyền sau giai đoạn bầu cử.

Mặc dù vậy, ông Kim Min-seok dự kiến vẫn ​​sẽ tiếp tục tại vị cho đến khi người kế nhiệm sẵn sàng tiếp quản vị trí Thủ tướng do ông đang nắm giữ.

Vào ngày mai (2/6), ông Kim Min-seok dự kiến ​​sẽ tổ chức một bữa tiệc tối với các thành viên Nội các, và một số nhà quan sát chính trị cho rằng, đây có thể là một buổi tiệc chia tay, mặc dù Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định, buổi tiệc được tổ chức để kỷ niệm tròn một năm ngày nhậm chức của chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung.

Các báo cáo truyền thông Hàn Quốc hiện đã đưa ra một số ứng cử viên tiềm năng có thể kế nhiệm ông Kim Min-seok làm Thủ tướng, bao gồm Chánh Văn phòng Tổng thống Kang Hoon-sik; Chánh văn phòng Tổng thống phụ trách chính sách Kim Yong-bum; Bộ trưởng Tư pháp Jung Sung-ho, và Bộ trưởng Nội vụ Yun Ho-jung. Ngoài ra, Bộ trưởng Công nghiệp Kim Jung-kwan và nhà hoạch định chính sách hàng đầu của đảng DP Han Jeoung-ae cũng được nhắc đến trong danh sách kế nhiệm.

Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng ông Kim Min-seok - một đồng minh chính trị quan trọng của Tổng thống Lee Jae-myung, có thể từ chức và tìm cách tiếp quản đảng vị trí lãnh đạo đảng Dân chủ (DP) cầm quyền (hiện do ông Jung Chung-rae nắm giữ). Điều này nhằm củng cố hơn nữa quyền lực của nhà lãnh đạo Lee Jae-myung trong đảng.