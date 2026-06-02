Căng thẳng Nga - Pháp gia tăng

Hải quân Pháp vừa đổ bộ chặn bắt tàu chở dầu Nga trên Đại Tây Dương. Điện Kremlin chỉ trích gay gắt và cáo buộc đây là "hành vi cướp biển".

Trên mạng xã hội X ngày 1/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xác nhận tàu chở dầu thô Tagor bị bắt giữ tại vùng biển quốc tế thuộc Đại Tây Dương.

Chiến dịch có sự phối hợp của một số đối tác, bao gồm Anh, và được khẳng định tuân thủ nghiêm ngặt luật biển.

Theo dữ liệu định vị hàng hải, con tàu treo cờ Madagascar này đã rời cảng Umba của Nga 5 ngày trước đó. Tàu Tagor hiện nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU), Anh và Mỹ.

Ông Macron cáo buộc con tàu này lách trừng phạt quốc tế, đồng thời cảnh báo các tàu vi phạm quy tắc hàng hải đang đe dọa an ninh và môi trường biển.

Ngược lại, Điện Kremlin chỉ trích gay gắt động thái của Paris. Người phát ngôn Dmitry Peskov tuyên bố vụ bắt giữ diễn ra vào đêm Chủ Nhật là hành động bất hợp pháp và “cận kề hành vi cướp biển quốc tế”, đồng thời bác bỏ khẳng định của Pháp về tính hợp pháp theo luật pháp quốc tế.

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn Đại sứ quán Nga tại Paris cho biết thuyền trưởng tàu Tagor được cho là công dân Nga, và cơ quan ngoại giao này đang yêu cầu phía Pháp làm rõ thông tin về thủy thủ đoàn.

Trước đó, Pháp đã chặn hai tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng đêm" của Nga vào tháng 1 và tháng 3, đồng thời hỗ trợ Bỉ bắt giữ một tàu khác cũng trong tháng 3.

Binh lính Pháp trên tàu Boracay vào tháng 10. Con tàu bị nghi ngờ thuộc 'hạm đội bóng đêm'. Ảnh: Reuters.

Trong khi EU và Anh tuyên bố việc triệt hạ "hạm đội bóng đêm" để cắt nguồn tài chính của Moscow là ưu tiên hàng đầu, Mỹ gần đây đã nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Nga đang vận chuyển trên biển nhằm ổn định thị trường, trong bối cảnh xung đột Trung Đông gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, theo CNN.