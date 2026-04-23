Thân tín ông Trump muốn Italy thay Iran dự World Cup

Đề xuất đưa Italy thay Iran tại World Cup 2026 từ một đặc phái viên Mỹ đang tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội.

Cấp dưới của Tổng thống Trump có đề xuất gây tranh cãi.

Một đề xuất gây sốc vừa xuất hiện quanh World Cup 2026 khi đặc phái viên Mỹ Paolo Zampolli được cho là đã kiến nghị FIFA loại Iran khỏi giải đấu và trao suất tham dự cho Italy.

Theo Financial Times, Zampolli nêu ý tưởng này với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng Tổng thống Donald Trump. Lý do được đưa ra là Italy sở hữu vị thế đặc biệt với 4 chức vô địch World Cup và xứng đáng góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Zampolli sinh ra tại Milan và không giấu mong muốn được thấy "Azzurri" tranh tài trên đất Mỹ. Ông khẳng định đó sẽ là giấc mơ với cá nhân mình nếu đội tuyển Italy có mặt tại giải đấu mùa hè này.

Đề xuất trên xuất hiện giữa lúc suất dự World Cup của Iran bị đặt dấu hỏi vì căng thẳng địa chính trị với Mỹ và Israel. Xung đột bùng phát từ tháng 2 khiến nhiều đồn đoán cho rằng Liên đoàn Bóng đá Iran có thể tẩy chay giải đấu do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai.

Tuy nhiên, phía Iran vừa phát đi thông báo xác nhận họ vẫn có kế hoạch tham dự như bình thường. Chủ tịch FIFA Infantino cũng nhấn mạnh đội tuyển Iran “chắc chắn sẽ đến”, đồng thời bày tỏ hy vọng tình hình sẽ sớm ổn định.

Iran giành vé tới World Cup 2026 với tư cách một trong tám đại diện của châu Á. Trong khi đó, Italy không vượt qua vòng loại khu vực châu Âu. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp đội bóng áo thiên thanh lỡ hẹn với World Cup, sau các kỳ 2018 và 2022.

Theo điều lệ FIFA, tổ chức này có quyền quyết định phương án thay thế nếu một đội tuyển bỏ giải. Dù vậy, với tuyên bố mới nhất từ Iran, khả năng Italy được trao suất tham dự lúc này e là không thể.

