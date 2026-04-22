Brazil phải cẩn thận với cá tính của Neymar

  • Thứ tư, 22/4/2026 19:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cựu danh thủ Vampeta cho rằng Neymar sẽ tạo ra một vấn đề khó giải quyết nếu trở lại đội tuyển Brazil dự World Cup 2026.

Neymar là mẫu cầu thủ có cá tính rất mạnh.

Tương lai của Neymar tại đội tuyển Brazil tiếp tục là chủ đề nóng khi cựu danh thủ Vampeta đưa ra nhận định thẳng thắn trên chương trình Galvao FC của kênh SBT.

Theo nhà vô địch World Cup 2002, Neymar sở hữu cá tính mạnh và khó chấp nhận cảnh ngồi ghế dự bị nếu được triệu tập cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè năm nay.

Vampeta so sánh Neymar với huyền thoại Romario, người từng nổi tiếng với cá tính lớn trong màu áo "Selecao". Điều này có thể gây trở ngại trong việc sắp xếp nhân sự ở một giải đấu đòi hỏi sự ổn định tuyệt đối như World Cup.

"Neymar có tính cách giống Romario. Cậu ấy sẽ không dễ ngồi ngoài. Romario ngày xưa cũng không muốn dự bị cho Muller hay Careca", Vampeta phát biểu.

Neymar chưa chắc suất dự World Cup 2026.

Cựu danh thủ Brazil cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở chuyện ra sân thi đấu, mà còn là vị thế trong phòng thay đồ. Ông tin Neymar sẽ rất khó chấp nhận việc xếp sau những gương mặt trẻ như Endrick, Estevao Willian, Matheus Cunha hay Igor Thiago.

Lần gần nhất Neymar khoác áo tuyển Brazil là trận gặp Uruguay ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ ngày 17/10/2023. Ở trận đấu đó, số 10 dính chấn thương nặng ở đầu gối và phải nghỉ thi đấu thời gian dài.

Sau khi trở lại trong màu áo Santos, Neymar vẫn cho thấy ảnh hưởng nhất định. Ở trận gặp Fluminense, anh góp dấu giày vào bàn mở tỷ số của đội nhà và tham gia nhiều tình huống tấn công đáng chú ý.

Tuy nhiên, phong độ của Neymar vẫn gây tranh cãi. Anh bỏ lỡ hai cơ hội rõ ràng cuối trận, trước khi Santos để đối thủ lội ngược dòng.

World Cup 2026 đang đến gần. Neymar vẫn là biểu tượng lớn của bóng đá Brazil, nhưng câu hỏi quan trọng lúc này là liệu anh có đủ thể trạng, phong độ và sẵn sàng chia sẻ ánh đèn sân khấu với thế hệ mới hay không.

Đào Trần

