Neymar gọi CĐV là 'gã béo'

  Thứ tư, 15/4/2026 19:51 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Neymar vướng vào cuộc tranh cãi căng thẳng với một cổ động viên sau trận hòa 1-1 của Santos trước Recoleta tại Copa Sudamericana sáng 15/4.

Trên sân Vila Belmiro, Neymar bị một bộ phận khán giả chỉ trích vì cho rằng bản thân thi đấu thiếu nỗ lực. Camera của ESPN ghi lại cảnh tiền đạo 34 tuổi phản ứng gay gắt ngay sau tiếng còi mãn cuộc.

Ban đầu, Neymar liên tục chỉ tay vào logo trên ngực áo và nói lớn: "Tôi tôn trọng điều này, tôi tôn trọng nó rất nhiều". Nhưng căng thẳng nhanh chóng leo thang khi anh hướng về phía khán đài và buông lời công kích một CĐV: "Anh nên đi tập luyện nhiều hơn. Đồ béo".

Không dừng lại ở đó, Neymar tiếp tục bức xúc: "Tôi phải làm mọi thứ một mình à? Im miệng đi". Cựu sao Barcelona còn mỉa mai rằng người hâm mộ kia "vừa có một phút nổi tiếng" trước khi lực lượng an ninh đưa anh rời khỏi khu vực tranh cãi.

Phát biểu sau trận, Neymar thừa nhận anh phản ứng mạnh vì những lời lẽ mang tính cá nhân từ khán đài. "Tôi chấp nhận bị chỉ trích về chuyên môn, nhưng không chấp nhận việc bị công kích cá nhân. Tôi cống hiến tất cả cho CLB này", anh nói.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh tương lai của Neymar ở tuyển Brazil trở nên khó đoán. Dù vắng mặt ở đợt tập trung gần nhất, anh vẫn hy vọng chen chân vào kế hoạch của HLV Carlo Ancelotti cho chiến dịch World Cup 2026.

Neymar tạo tranh cãi lớn tại Brazil. Thậm chí Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva nhấn mạnh rằng nếu muốn trở lại đội tuyển, Neymar phải đạt thể trạng tốt và chứng minh phong độ, thay vì chỉ dựa vào tên tuổi.

Minh Nghi

Neymar Neymar Neymar

