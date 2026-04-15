Ancelotti hỏi Tổng thống Brazil về Neymar

Neymar đối mặt nguy cơ vắng World Cup khi chính HLV Carlo Ancelotti phải tham khảo ý kiến Tổng thống Brazil về việc triệu tập anh.

Neymar chưa chắc suất dự World Cup 2026.

Carlo Ancelotti trực tiếp hỏi Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva về khả năng triệu tập Neymar, trong bối cảnh ngôi sao này sa sút phong độ và liên tục gặp vấn đề thể lực.

Tiết lộ được chính Tổng thống Brazil đưa ra trong một buổi phát sóng trực tiếp trên YouTube. Theo đó, Ancelotti đặt câu hỏi thẳng: “Ông nghĩ Neymar có nên được gọi lên tuyển không?”.

Câu trả lời của Lula không né tránh: “Nếu cậu ấy đủ thể lực, thì cậu ấy vẫn có đẳng cấp. Nhưng điều quan trọng là cậu ấy có thực sự muốn hay không”.

Quan điểm này phản ánh đúng thực trạng của Neymar lúc này. Chấn thương dai dẳng và thiếu thời gian thi đấu khiến chân sút số một lịch sử Brazil bị loại khỏi đợt tập trung gần nhất. Khả năng góp mặt tại World Cup vì thế trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Lula nhấn mạnh thêm rằng tài năng không còn là yếu tố quyết định. “Nếu muốn trở lại, cậu ấy phải chuyên nghiệp. Hãy nhìn Cristiano Ronaldo hay Messi, họ vẫn cống hiến ở đỉnh cao. Neymar chưa già, nhưng không thể dựa vào danh tiếng”, ông nói.

Không chỉ vấn đề chuyên môn, Neymar còn tự làm khó mình bằng những tranh cãi ngoài sân cỏ. Sau chiến thắng của Santos trước Remo, anh công khai chỉ trích trọng tài Savio Pereira Sampaio với phát ngôn gây sốc.

Cụm từ “de chico” mà Neymar sử dụng bị cho là mang hàm ý xúc phạm phụ nữ, khiến anh vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội. Dù chỉ nhận án treo giò một trận, hình ảnh của tiền đạo này tiếp tục bị ảnh hưởng.

Trước sức ép dư luận, Neymar lên tiếng xin lỗi và giải thích rằng đó chỉ là cách nói bông đùa, không có ý xúc phạm. Tuy nhiên, lời thanh minh khó xóa đi cảm giác rằng anh đang đánh mất sự tập trung cần thiết.

Câu chuyện vì thế không còn đơn thuần là chọn hay không chọn Neymar. Nó trở thành bài kiểm tra về thái độ, khát khao và sự chuyên nghiệp của một ngôi sao từng là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Brazil.