Sự trở lại của Neymar trong màu áo Santos không chỉ mang về chiến thắng mà còn thắp lại hy vọng góp mặt ở World Cup 2026.

Neymar tái xuất, mở lại cánh cửa World Cup.

Santos giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Atletico Mineiro sáng 12/4, nhưng tâm điểm của trận đấu không nằm ở tỷ số. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào Neymar, người vừa trở lại và ngay lập tức trở thành trục xoay trong cách vận hành của đội bóng.

Sau thời gian vắng mặt, Neymar không mất nhiều thời gian để tạo dấu ấn. Anh chơi tự do, lùi sâu nhận bóng, kéo giãn hàng thủ đối phương và tạo nhịp cho các pha lên bóng. Không ghi bàn hay kiến tạo, nhưng từng pha chạm bóng của Neymar đều mang lại cảm giác khác biệt. Santos vì thế chơi mềm mại hơn, có ý tưởng rõ ràng hơn trong tấn công.

Chính sự hiện diện của Neymar giải phóng Gabigol. Tiền đạo này có nhiều khoảng trống hơn để di chuyển và trở thành người tạo ra bước ngoặt. Phút 63, Gabigol kiến tạo để Moises ghi bàn duy nhất, mang về 3 điểm quan trọng cho Santos.

Dù vậy, trận đấu không thiếu tranh cãi. Phút 20, Gabigol từng đưa bóng vào lưới sau tình huống chạm tay không chủ ý. VAR vào cuộc và từ chối bàn thắng. Quyết định này khiến HLV Cuca phản ứng dữ dội và bị truất quyền chỉ đạo sau hai thẻ vàng. Trận đấu vì thế bị đẩy lên cao trào căng thẳng, phản ánh rõ áp lực mà Santos đang đối mặt.

Chiến thắng giúp Santos vươn lên vị trí thứ 14. Nhưng giá trị lớn hơn nằm ở tín hiệu từ Neymar. Ở tuổi không còn trẻ, anh vẫn cho thấy khả năng tạo ảnh hưởng lên lối chơi, điều mà đội tuyển Brazil luôn cần trong các giải đấu lớn.

World Cup 2026 đang đến gần. Với Neymar, mỗi trận đấu lúc này đều mang ý nghĩa như một bài kiểm tra. Anh không còn nhiều thời gian để thuyết phục ban huấn luyện, trong bối cảnh Brazil đang chuyển giao và trao cơ hội cho thế hệ mới.

Tuy nhiên, đẳng cấp của Neymar chưa biến mất. Nếu duy trì thể trạng và nhịp thi đấu ổn định, anh vẫn là phương án mà bất kỳ HLV nào cũng phải cân nhắc. Không chỉ vì chuyên môn, mà còn bởi kinh nghiệm và bản lĩnh ở những trận cầu lớn.

Santos cần Neymar để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Nhưng xa hơn, chính Neymar cũng cần Santos như một bệ phóng. Hành trình trở lại không chỉ là câu chuyện cấp CLB, mà còn là cuộc chạy đua với thời gian để giữ chỗ trong đội hình Brazil tại World Cup 2026.