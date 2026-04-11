Những phát biểu mới đây từ ban huấn luyện Brazil mang đến tín hiệu tích cực cho cá nhân Neymar.

Neymar vẫn còn cơ hội dự World Cup 2026.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC, Davide Ancelotti, con trai kiêm trợ lý của HLV Carlo Ancelotti tại tuyển Brazil, khẳng định Neymar vẫn nằm trong kế hoạch.

“Cậu ấy là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển và hoàn toàn có cơ hội. Neymar vẫn còn thời gian để thể hiện và cạnh tranh một suất trong danh sách", Davide chia sẻ.

Dù vậy, cơ hội góp mặt của Neymar sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào phong độ thi đấu cũng như tình trạng thể lực của anh trong thời gian tới. Theo tiết lộ, danh sách chính thức của tuyển Brazil sẽ được công bố vào ngày 18/5, sớm hơn so với hạn chót của FIFA (30/5). Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về HLV Ancelotti, người có toàn quyền lựa chọn nhân sự.

Neymar phải nỗ lực tại Santos.

Trong bối cảnh không còn đợt tập trung đội tuyển nào trước thời điểm công bố danh sách, Neymar buộc phải chứng tỏ mình thông qua màn trình diễn tại Santos. Trong hai tháng tới, đội bóng này sẽ thi đấu dày đặc trên ba mặt trận, tạo điều kiện để tiền đạo 33 tuổi ghi điểm.

Tại giải VĐQG Brazil, Santos đang gặp khó khi chỉ xếp thứ 15 sau 10 vòng đấu với 10 điểm. Trước khi World Cup khởi tranh, đội còn 8 trận đấu để cải thiện vị trí. Bên cạnh đó, Santos cũng góp mặt tại Copa do Brasil, nơi họ sẽ chạm trán Coritiba ở vòng 5 với hai lượt trận vào cuối tháng 4 và giữa tháng 5.

Ngoài hai giải đấu trên, Santos còn tham dự Copa Sudamericana. Tổng cộng, Neymar có tới 15 trận đấu phía trước để chứng minh giá trị.

Việc trợ lý Davide Ancelotti nhấn mạnh vị thế của Neymar không phải là điều ngẫu nhiên. Với 79 bàn thắng sau 129 lần ra sân kể từ năm 2010, Neymar đang là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Brazil, vượt qua huyền thoại Pele (77 bàn). Kinh nghiệm và đẳng cấp của anh vẫn có thể giúp ích cho ĐTQG trong nhiều tình huống.

