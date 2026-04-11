Tuyển Thái Lan bổ sung 2 cầu thủ đá ở châu Âu

Thái Lan tăng cường lực lượng bằng các cầu thủ nhập tịch nhằm hướng tới vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra tại Saudi Arabia vào đầu năm sau.

Thái Lan nỗ lực thuyết phục Eric Kahl trong thời gian dài.

Phát biểu tại Đại hội thường niên Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) tổ chức tại Bangkok hôm 10/4, bà Nualphan Lamsam (Madam Pang), Chủ tịch FAT, cho biết hậu vệ cánh trái Eric Kahl là cái tên sáng giá nhất trong danh sách bổ sung lực lượng. Theo bà, cầu thủ mang hai dòng máu Thái - Thụy Điển này có tới 90% khả năng sẽ khoác áo tuyển quốc gia tại Asian Cup 2027.

Eric Kahl hiện 24 tuổi, sinh ra tại Thụy Điển và thi đấu cho CLB Aarhus tại Đan Mạch. Anh từng có kinh nghiệm thi đấu cho đội U21 Thụy Điển và được đánh giá là sự bổ sung chất lượng cho cánh trái của “Voi chiến” nhờ nền tảng thể lực và tư duy chiến thuật hiện đại.

Bên cạnh đó, một cái tên đáng chú ý khác là Erawan Garnier cũng đang được cân nhắc triệu tập. Cầu thủ 20 tuổi mang hai quốc tịch Pháp - Thái Lan hiện thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh cho Lens. Garnier từng khoác áo U23 Thái Lan và được kỳ vọng sớm góp mặt ở cấp độ ĐTQG.

Việc bổ sung các cầu thủ nhập tịch cho thấy tham vọng nâng tầm đội tuyển Thái Lan trong bối cảnh bóng đá khu vực ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Những gương mặt mới hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới về chuyên môn cũng như kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Theo kế hoạch, tuyển Thái Lan sẽ có hai trận giao hữu trong tháng 6 tới, lần lượt gặp Kuwait trên sân nhà và làm khách trước Trung Quốc. Đây sẽ là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá lực lượng trước khi hướng đến đấu trường châu lục.

