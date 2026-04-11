Arsenal kích hoạt 'song sát' Gyokeres - Havertz

Một cặp tiền đạo không nằm trong kế hoạch ban đầu lại đang mở ra hướng đi mới cho hàng công Arsenal ở giai đoạn quyết định.

Havertz liên tục ghi những bàn thắng quan trọng cho Arsenal.

Có những phương án được vạch ra từ đầu mùa. Và cũng có những lời giải xuất hiện từ chính sự hỗn loạn. Với Arsenal, bộ đôi Viktor Gyokeres - Kai Havertz thuộc về vế thứ hai.

Khi mùa giải bắt đầu, Mikel Arteta không xây dựng hệ thống xoay quanh hai tiền đạo. Havertz được định vị là trung phong số một, còn Gyokeres chỉ là phương án bổ sung, cần thời gian thích nghi. Arsenal thậm chí không có ý định sử dụng họ cùng lúc. Nhưng bóng đá luôn có cách phá vỡ mọi kế hoạch.

Chấn thương, sự sa sút phong độ và áp lực từ cuộc đua danh hiệu buộc Arteta phải thử nghiệm. Và chính trong những thử nghiệm ấy, ông đã chạm vào một cấu trúc tấn công mới.

Khi sự bổ trợ tạo ra khác biệt

Nhìn vào từng cá nhân, Gyokeres và Havertz không phải những tiền đạo hoàn hảo theo nghĩa truyền thống. Gyokeres mạnh về thể chất, di chuyển liên tục và sẵn sàng kéo giãn hàng thủ. Havertz lại thiên về liên kết, chọn vị trí và xuất hiện đúng thời điểm.

Khi đứng riêng lẻ, họ có thể gây tranh cãi. Nhưng khi đứng cạnh nhau, những điểm mạnh bắt đầu bổ trợ. Gyokeres kéo hậu vệ ra khỏi vị trí. Havertz tận dụng khoảng trống. Một người tạo điều kiện, người còn lại kết thúc.

Havertz tỏa sáng trong chiến thắng 1-0 của Arsenal trước Sporting.

Bàn thắng vào lưới Sporting Lisbon thuộc tứ kết lượt đi Champions League là ví dụ rõ nhất. Havertz ghi bàn, nhưng tình huống được mở ra nhờ pha chạy chỗ thông minh của Gyokeres. Đó là kiểu đóng góp không dễ nhìn thấy trên bảng tỷ số, nhưng lại mang tính quyết định.

Những con số cũng phản ánh sự thay đổi. Khi chơi cạnh Havertz, hiệu suất ghi bàn và dứt điểm của Gyokeres tăng rõ rệt. Havertz cũng cải thiện khả năng ghi bàn, dù số cú sút giảm. Điều đó cho thấy vai trò của anh đang chuyển dịch từ “người dứt điểm” sang “người kết nối”.

Đây không phải sự bùng nổ ngẫu nhiên. Nó là kết quả của một cấu trúc hợp lý, nơi mỗi cầu thủ hiểu rõ nhiệm vụ của mình.

Lời giải cho giai đoạn quyết định

Vấn đề của Arsenal trong giai đoạn lượt về không nằm ở việc thiếu cơ hội. Họ thiếu sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành. Khi các đối thủ bắt đầu bắt bài, những phương án cũ trở nên dễ đoán.

Sự xuất hiện của cặp Gyokeres - Havertz mang đến một hướng đi khác. Arsenal có thêm chiều sâu trong tấn công. Họ có thể chơi trực diện hơn, tận dụng các pha bóng dài, hoặc khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Quan trọng hơn, nó giúp giảm tải cho Havertz. Sau một mùa giải bị ảnh hưởng bởi chấn thương, việc kéo anh xuống thấp hơn không chỉ giúp bảo toàn thể lực, mà còn phát huy khả năng sáng tạo. Trong khi đó, Gyokeres trở thành điểm tựa ở tuyến trên, giữ vai trò trung tâm trong các pha tấn công.

Gyokeres vẫn cho thấy giá trị ở Arsenal.



Tất nhiên, đây chưa phải lời giải hoàn chỉnh. Bộ đôi này vẫn thiếu thời gian thi đấu cùng nhau. Sự ăn ý mới chỉ ở giai đoạn hình thành. Ngoài ra, Arteta còn phải cân bằng với những cái tên quan trọng như Martin Odegaard hay Eberechi Eze.

Nhưng trong bóng đá, đôi khi một phương án “không hoàn hảo” lại mang đến hiệu quả lớn nhất. Điều Arsenal cần lúc này không phải là sự hoàn mỹ, mà là sự khác biệt.

Và Gyokeres - Havertz đang mang lại điều đó.

Trong một cuộc đua mà mọi chi tiết nhỏ đều có thể quyết định kết cục, việc tìm ra một hướng tấn công mới vào đúng thời điểm có thể tạo nên bước ngoặt. Arteta có thể không chủ động tạo ra cặp tiền đạo này. Nhưng nếu biết tận dụng, đây hoàn toàn có thể là chìa khóa giúp Arsenal duy trì tham vọng đến những vòng đấu cuối cùng.