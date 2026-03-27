Gyokeres kéo Thụy Điển trở lại đường đua World Cup

  • Thứ sáu, 27/3/2026 06:40 (GMT+7)
Viktor Gyokeres tỏa sáng với cú hat-trick, giúp Thụy Điển đánh bại Ukraine 3-1 để tiến vào trận chung kết play-off tranh vé dự World Cup 2026.

Trên sân trung lập tại Valencia, Thụy Điển bước vào trận đấu với áp lực lớn sau hành trình vòng loại không như kỳ vọng.

Tuy nhiên, họ nhanh chóng giải tỏa căng thẳng nhờ khoảnh khắc bùng nổ của Gyokeres. Ngay phút thứ 6, tiền đạo thuộc biên chế Arsenal có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành, mở tỷ số và tạo lợi thế sớm cho đội bóng Bắc Âu.

Bàn thắng này giúp Thụy Điển chơi chủ động hơn. Họ kiểm soát thế trận và duy trì nhịp độ ổn định trong phần còn lại của hiệp một. Sang hiệp hai, Gyokeres tiếp tục là điểm khác biệt. Anh nhân đôi cách biệt bằng một pha xử lý gọn gàng, cho thấy sự tự tin và độ chính xác trong những tình huống quyết định.

Đỉnh cao của màn trình diễn đến ở phút 73. Chính Gyokeres mang về quả phạt đền trước khi tự mình thực hiện thành công, hoàn tất cú hat-trick. Ukraine chỉ kịp có bàn rút ngắn tỷ số ở cuối trận nhờ công của Matvii Ponomarenko, nhưng chừng đó là không đủ để thay đổi cục diện.

Chiến thắng này mang ý nghĩa lớn với Thụy Điển. Sau những nghi ngờ về phong độ, đội bóng của HLV Graham Potter cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong cách vận hành.

Họ xây dựng lối chơi xoay quanh Gyokeres, tận dụng tối đa khả năng dứt điểm và hoạt động độc lập của tiền đạo này. Sự gắn kết trong đội hình cũng được cải thiện so với giai đoạn vòng bảng.

Thụy Điển giờ chỉ còn cách World Cup 2026 một trận đấu. Nếu vượt qua thử thách cuối cùng, họ sẽ trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau lần gần nhất vào năm 2018, khi từng tiến vào tứ kết.

Ukraine tiếp tục trải qua nỗi thất vọng tại vòng play-off. Việc phải thi đấu xa nhà trong thời gian dài ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần và sự ổn định. Dù rất nỗ lực, họ vẫn không thể ngăn cản một Gyokeres quá hiệu quả trong khâu dứt điểm.

Trận chung kết play-off nhánh B sẽ diễn ra tại Stockholm, nơi Thụy Điển đối đầu Ba Lan. Đối thủ của họ giành quyền đi tiếp sau chiến thắng 2-1 trước Albania. Tấm vé đến World Cup 2026, giải đấu tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, sẽ được định đoạt sau 90 phút quyết định.

