Hai đội tuyển tan mộng World Cup cay đắng

Rạng sáng 27/3, CH Ireland, xứ Wales nắm lợi thế lớn nhưng lần lượt gục ngã CH Czech và Bosnia ở bán kết play-off World Cup.

Xứ Wales tan mộng World Cup.

CH Ireland tưởng chừng đã nắm chắc vé vào chung kết play-off, khi dẫn chủ nhà CH Czech 2-0 chỉ sau nửa đầu hiệp một. Tuy nhiên, hàng thủ thiếu tập trung đã khiến đội khách bị gỡ hòa 2-2, sau đó gục ngã với tỷ số 3-4 ở loạt luân lưu.

Kịch bản tương tự diễn ra tại sân Cardiff City. Chủ nhà xứ Wales dẫn Bosnia 1-0 đến tận phút 85, nhưng lại để đối thủ gỡ hòa, sau đó cũng nhận thất bại 2-4 trên chấm luân lưu.

Chiến thắng này đưa CH Czech tiến gần hơn tới World Cup đầu tiên sau 20 năm, nơi họ sẽ chạm trán Đan Mạch trong trận đấu quyết định. Trong khi đó, Bosnia trở thành đối thủ của Italy. Loạt chung kết play-off diễn ra lúc 1h45 rạng sáng 1/4.

Ireland nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm tạo ra sức ép. Nathan Collins hai lần uy hiếp khung thành, trước khi chính anh mang về quả phạt đền sau pha va chạm với Vladimir Darida. Trên chấm 11m, Troy Parrott dứt điểm chính xác mở tỷ số. Chỉ ít phút sau, từ một tình huống phạt góc hỗn loạn, Vladimir Coufal vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp Ireland dẫn 2-0.

CH Czech thi đấu quả cảm.

Tuy nhiên, trận đấu nhanh chóng đổi chiều. Ryan Manning phạm lỗi trong vòng cấm, tạo điều kiện để Patrik Schick rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, Ireland suýt gia tăng cách biệt khi Jayson Molumby dứt điểm trúng cột dọc, nhưng CH Czech dần lấy lại thế trận. Những nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp khi Ladislav Krejci đánh đầu gỡ hòa từ quả phạt góc, đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Trong khoảng thời gian thêm giờ, cả hai đội đều có cơ hội nhưng không thể tận dụng. Tomas Soucek bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, trong khi Ireland cũng không thể kết liễu trận đấu. Thậm chí, họ còn chịu tổn thất khi Sammie Szmodics phải rời sân vì chấn thương.

Loạt luân lưu cân não đã quyết định tất cả. Thủ mon Matej Kovar trở thành người hùng khi cản phá cú sút của Alan Browne, trước khi Jan Kliment thực hiện thành công quả đá quyết định, ấn định chiến thắng 4-3.