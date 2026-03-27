Italy vào chung kết tranh vé World Cup

Rạng sáng 27/3, Italy đánh bại Bắc Ireland 2-0 ở bán kết play-off World Cup 2026 trên sân New Balance Arena.

Tonali đưa Italy vào chung kết.

Phút 57, Sandro Tonali tận dụng pha phá bóng thiếu an toàn của hậu vệ đối phương để tung cú "nã đại bác" từ khoảng cách gần 20 m, đưa bóng găm vào khung thành trước sự bất lực của thủ môn.

Đây cũng là khoảnh khắc mang tính bước ngoặt cho trận bán kết play-off. Italy tiến thêm một bước đến giấc mơ trở lại World Cup. Đối thủ của thầy trò HLV Gennaro Gattuso ở chung kết sẽ là xứ Wales hoặc Bosnia. Màn so tài được chờ đợi diễn ra lúc 1h45 ngày 1/4.

Trên sân nhà, Italy thi đấu không quá lấn lướt. Trong cả hiệp một, "Azzurri" có 11 cú sút nhưng chỉ 2 trong số đó đi trúng đích và đều không thể gây khó khă cho thủ thành Pierce Charles.

Sang hiệp hai, Italy vẫn chủ động chơi chậm, đảm bảo sự an toàn nơi sân nhà. Ở phía trên, Moise Kean, Mateo Retegui luôn sẵn sàng thực hiện những tình huống bứt tốc mỗi khi đồng đội tranh cướp bóng thành công. Hàng loạt cơ hội được trao cho bộ đôi tiền đạo nhưng Italy phải nhờ đến khoảnh khắc ngôi sao của Tonali mới có thể định đoạt trận đấu.

Dù bị đẩy vào thế khó, Bắc Ireland không thể tạo ra sức ép cần thiết. Phút 70, Gianluigi Donnarumma bất ngờ mắc sai sót khi chuyển thẳng vào đối thủ, nhưng hàng công đội khách cũng chẳng thể tận dụng để gỡ hòa.

Đội khách phung phí cơ hội hiếm hoi, để rồi trả giá bằng bàn thua thứ 2 ở phút 80. Kean mang niềm vui cho CĐV nhà với một pha xử lý khéo léo, trước khi tung cú sút hiểm hóc bằng chân trái, ấn định thắng lợi cho đoàn quân áo thiên thanh.