8 đội châu Âu vào chung kết play-off World Cup 2026

  • Thứ sáu, 27/3/2026 05:51 (GMT+7)
Rạng sáng 27/3, người hâm mộ xác định 4 cặp đấu ở vòng chung kết play-off tranh vé đến ngày hội bóng đá diễn ra tại Mỹ.

Màn trình diễn ấn tượng của Arda Guler giúp Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại Romania ở bán kết, qua đó tiến bước quan trọng đến giấc mơ trở lại World Cup sau 24 năm chờ đợi.

Đối thủ của Thổ Nhĩ Kỳ ở chung kết sẽ là tuyển Kosovo. Florent Muslija cùng đồng đội đứng trước thời cơ để viết nên trang sử mới cho bóng đá quốc gia nằm ở khu vực Balkan.
Siêu phẩm của Sandro Tonali và pha lập công của Moise Kean giúp Italy vượt qua thử thách khó khăn mang tên Bắc Ireland tại Bergamo.

Đối thủ chờ Italy ở chung kết play-off sẽ là Bosnia. Edin Dzeko cùng đồng đội bị xứ Wales dẫn 1-0 đến tận phút 85, nhưng vẫn có thể gỡ hòa, để rồi giành chiến thắng 4-2 trước chủ nhà ở loạt luân lưu cân não.
Sau màn trình diễn tệ hại ở vòng loại, dàn sao đắt giá của tuyển Thụy Điển vẫn còn cơ hội dự World Cup 2026. Cú hat-trick của Viktor Gyokeres giúp đội bóng Bắc Âu nhấn chìm Ukraine ở bán kết play-off.
Ở chung kết play-off, người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn so tài hấp dẫn giữa sức trẻ của Gyokeres với kinh nghiệm của Robert Lewandowski. Tuyển Ba Lan chật vật đánh bại Albania 2-1 để nuôi hy vọng dự World Cup 2026.
Đan Mạch phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng 4-0 trước Bắc Macedonia ở bán kết play-off. Mikkel Damsgaard tỏa sáng với một bàn thắng và một kiến tạo.
CH Czech sẽ trở thành đối thủ của Đan Mạch, sau khi tạo ra màn lội ngược dòng ấn tượng trước CH Ireland. Tomas Soucek cùng đồng đội bị dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một, sau đó gỡ hòa 2-2 rồi giành chiến thắng nghẹt thở ở loạt luân lưu.

