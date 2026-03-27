Guler thắp sáng hy vọng dự World Cup cho Thổ Nhĩ Kỳ

Rạng sáng 27/3, Arda Guler góp pha kiến tạo quan trọng giúp Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại Romania ở bán kết play-off tranh vé dự World Cup 2026.

Thổ Nhĩ Kỳ đang đứng trước cánh cửa trở lại World Cup sau 24 năm chờ đợi, và trong chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Romania tại Istanbul, cái tên nổi bật nhất không ai khác ngoài Arda Guler, nhạc trưởng trẻ tuổi đang ngày càng khẳng định tầm ảnh hưởng của mình.

Trong bầu không khí cuồng nhiệt tại Tupras, Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát thế trận nhưng vấp phải sự kháng cự đầy kỷ luật từ Romania. Hiệp một trôi qua với những cơ hội không rõ ràng, song dấu ấn của Guler đã bắt đầu hiện diện. Anh hoạt động rộng, liên tục kết nối tuyến giữa với hàng công, và chính sự sáng tạo của cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid giúp đội chủ nhà duy trì nhịp độ tấn công ổn định.

Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai, khi Guler tung ra đường chuyền dài có độ chính xác gần như tuyệt đối, xé toang hàng phòng ngự Romania. Ferdi Kadioglu tận dụng cơ hội đó để ghi bàn duy nhất của trận đấu. Pha kiến tạo này không chỉ thể hiện nhãn quan chiến thuật xuất sắc mà còn cho thấy sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc của một cầu thủ mới 20 tuổi.

Không dừng lại ở đó, Guler tiếp tục là nguồn cảm hứng trong các pha lên bóng của Thổ Nhĩ Kỳ. Anh suýt ghi tên mình lên bảng tỷ số với cú dứt điểm đưa bóng dội xà, đồng thời liên tục khiến hàng thủ đối phương chao đảo bằng những đường chuyền sắc bén. Trong một trận đấu mà biên độ sai số cực nhỏ, sự khác biệt đến từ khoảnh khắc ngôi sao, và Guler được chọn để trở thành người hùng của chủ nhà.