Giấc mơ World Cup của quốc gia sắp biến mất

Kiribati đang chạy đua với thời gian để giành quyền tham dự vòng loại World Cup 2030 trước khi biến đổi khí hậu đe dọa xóa sổ quốc đảo này khỏi bản đồ thế giới.

Được tham dự World Cup là giấc mơ của nhiều quốc gia trên thế giới.

Trong khi các cường quốc bóng đá hướng về World Cup 2026 với mục tiêu chinh phục chiếc cúp vàng, ở một góc rất xa của Thái Bình Dương, Kiribati đang theo đuổi một giấc mơ đặc biệt hơn nhiều: được góp mặt trên hành trình đến World Cup trước khi quê hương của họ có nguy cơ biến mất dưới mực nước biển dâng cao.

Quốc đảo gồm 33 đảo san hô với khoảng 138.000 dân đang nỗ lực gia nhập Liên đoàn Bóng đá châu Đại Dương (OFC) và xa hơn là FIFA để có thể tham dự vòng loại World Cup 2030. Với người dân Kiribati, đây không đơn thuần là câu chuyện thể thao.

"Đây có thể là cơ hội cuối cùng của chúng tôi", Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Kiribati, Eriati Reebo chia sẻ.

Kiribati là quốc gia duy nhất trên thế giới nằm ở cả bốn bán cầu. Tuy nhiên, nơi đây cũng được xem là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu.

Nhiều chuyên gia cảnh báo phần lớn lãnh thổ của nước này có thể trở nên không thể sinh sống trong vài thập niên tới nếu mực nước biển tiếp tục dâng cao.

Kiribati được dự báo có thể biến mất do tác động của biến đổi khí hậu.

Chính phủ Kiribati phải chuẩn bị các kế hoạch di cư cho người dân, thậm chí mua đất tại Fiji để phục vụ việc tái định cư trong tương lai. Trong hoàn cảnh đó, bóng đá trở thành một cách để quốc đảo nhỏ bé này kể câu chuyện của mình với thế giới.

Dù cơ sở vật chất còn rất hạn chế với những sân cát và các giải đấu phong trào, bóng đá vẫn là môn thể thao được yêu thích nhất tại Kiribati. Te Runga Games, sự kiện thể thao lớn nhất đất nước, luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt nhờ các trận đấu bóng đá diễn ra trong bầu không khí cuồng nhiệt.

Tháng 4 vừa qua, Reebo tham dự Đại hội FIFA tại Canada để trình bày nguyện vọng gia nhập OFC. Nếu thành công, Kiribati sẽ có cơ hội tranh tài với những đội tuyển hàng đầu khu vực như New Zealand và từng bước tiến gần hơn tới sân chơi World Cup.

Đối với phần còn lại của thế giới, World Cup là giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Còn với Kiribati, đó có thể là cơ hội để lưu giữ bản sắc dân tộc và khẳng định sự tồn tại của một quốc gia đang đứng trước cuộc chiến sinh tồn với thiên nhiên.

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