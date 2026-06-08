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Thể thao

Bài đăng của FIFA về cầu thủ gốc Việt ở World Cup

  • Thứ hai, 8/6/2026 19:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

FIFA khiến người hâm mộ Việt Nam chú ý khi đăng tải hình ảnh tiền vệ Ibrahim Maza được tham dự World Cup 2026.

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Bài đăng của FIFA và Maza.

Trên fanpage chính thức, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) viết: "Chàng trai gốc Việt đã sẵn sàng cho kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp". Đáng chú ý, bài đăng hiển thị dưới dạng dành riêng cho người dùng tại Việt Nam.

Tài năng sinh năm 2005 được triệu tập vào danh sách tuyển Algeria dự World Cup 2026 sau mùa giải thăng hoa cùng Bayer Leverkusen.

Maza có bố người Algeria, mẹ người Việt Nam, sinh ra và lớn lên tại Đức. Dù từng khoác áo các đội trẻ Đức, anh cuối cùng quyết định lựa chọn cống hiến cho tuyển Algeria ở cấp độ quốc tế.

Việc FIFA chủ động giới thiệu Maza tới người hâm mộ Việt Nam được xem là động thái đặc biệt, bởi cầu thủ 20 tuổi nổi lên như một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá châu Phi. Với gốc gác Việt Nam từ phía mẹ, Maza nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ trong nước kể từ khi bắt đầu khẳng định tên tuổi tại Bundesliga.

Mùa giải 2025/26 chứng kiến bước tiến mạnh mẽ của ngôi sao trẻ này. Trong màu áo Leverkusen, Maza ra sân 28 trận trên mọi đấu trường, có 20 lần đá chính và trực tiếp góp dấu giày vào 7 bàn thắng (3 pha lập công cùng 4 kiến tạo).

Điểm mạnh của Maza nằm ở khả năng rê bóng, xử lý trong không gian hẹp và những cú sút xa giàu đột biến. Anh có thể thi đấu linh hoạt ở nhiều vị trí từ tiền vệ công, tiền vệ cánh, tiền vệ trung tâm cho tới trung phong khi cần thiết. Sự đa năng giúp Maza trở thành quân bài chiến thuật đặc biệt giá trị.

Cầu thủ gốc Việt hiện có giá khoảng 30 triệu euro. World Cup 2026 sẽ là sân khấu lớn để Maza khẳng định tài năng và đưa tên tuổi vươn xa hơn trên bản đồ bóng đá thế giới.

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  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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