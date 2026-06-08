Bài đăng của FIFA về cầu thủ gốc Việt ở World Cup

FIFA khiến người hâm mộ Việt Nam chú ý khi đăng tải hình ảnh tiền vệ Ibrahim Maza được tham dự World Cup 2026.

Bài đăng của FIFA và Maza.

Trên fanpage chính thức, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) viết: "Chàng trai gốc Việt đã sẵn sàng cho kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp". Đáng chú ý, bài đăng hiển thị dưới dạng dành riêng cho người dùng tại Việt Nam.

Tài năng sinh năm 2005 được triệu tập vào danh sách tuyển Algeria dự World Cup 2026 sau mùa giải thăng hoa cùng Bayer Leverkusen.

Maza có bố người Algeria, mẹ người Việt Nam, sinh ra và lớn lên tại Đức. Dù từng khoác áo các đội trẻ Đức, anh cuối cùng quyết định lựa chọn cống hiến cho tuyển Algeria ở cấp độ quốc tế.

Việc FIFA chủ động giới thiệu Maza tới người hâm mộ Việt Nam được xem là động thái đặc biệt, bởi cầu thủ 20 tuổi nổi lên như một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá châu Phi. Với gốc gác Việt Nam từ phía mẹ, Maza nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ trong nước kể từ khi bắt đầu khẳng định tên tuổi tại Bundesliga.

Mùa giải 2025/26 chứng kiến bước tiến mạnh mẽ của ngôi sao trẻ này. Trong màu áo Leverkusen, Maza ra sân 28 trận trên mọi đấu trường, có 20 lần đá chính và trực tiếp góp dấu giày vào 7 bàn thắng (3 pha lập công cùng 4 kiến tạo).

Điểm mạnh của Maza nằm ở khả năng rê bóng, xử lý trong không gian hẹp và những cú sút xa giàu đột biến. Anh có thể thi đấu linh hoạt ở nhiều vị trí từ tiền vệ công, tiền vệ cánh, tiền vệ trung tâm cho tới trung phong khi cần thiết. Sự đa năng giúp Maza trở thành quân bài chiến thuật đặc biệt giá trị.

Cầu thủ gốc Việt hiện có giá khoảng 30 triệu euro. World Cup 2026 sẽ là sân khấu lớn để Maza khẳng định tài năng và đưa tên tuổi vươn xa hơn trên bản đồ bóng đá thế giới.

Ác mộng của các đại diện Châu Âu tại World Cup 2026 Thời tiết đang trở thành vấn đề ám ảnh các đại diện Châu Âu ngay trước thềm World Cup 2026.